Это не цензура: Нацсовет ответил на заявление Freedom House по "Дождю"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию запретил вещание российского телеканала "Дождь" в Украине не в целях цензура, а руководствуя исключительно украинским законодательством. Так ответили в Нацсовете на высказывания вице-президента Freedom House.

В Нацсовете отметили, что исключили канал из перечня программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, исключительно на законодательной основе.

"Службы Национального совета, которые постоянно проводят мониторинг как иностранных, так и отечественных вещателей, обнаружили несоответствие программного наполнения канала украинскому законодательству. Было зафиксировано распространение коммерческой рекламы, что является нарушением требований части девятой статьи 13 Закона Украины "О рекламе" ("трансляция (ретрансляция) рекламы, которая содержится в программах и передачах иностранных телерадиоорганизаций, транслируемых (ретранслируемых) на территорию Украины, в случае если иностранные телерадиоорганизации не подпадают под юрисдикцию государств-членов Европейского Союза или государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещается"). Как известно, Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию, следовательно, на телеканалы, которые действуют под ее юрисдикцией, распространяется указанная норма", – говорится в сообщении Нацсовета.

Кроме того, как подчеркнули в Нацсовете, канал не единожды транслировал в сюжетах программ информацию, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины

Ранее вице-президент Freedom House по международным программам Роберт Герман заявлял, что, запретив российский телеканал "Дождь" в Украине, украинцев лишили доступа к независимому освещению событий в России, ограничив выбор точек зрения.

Напомним, 12 января Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.