Фейгин дал прогноз по решению Гааги в отношении РФ

Сегодня, 13:33

Адвокат считает, что Россия не будет выполнять решение суда, но польза от него все же будет

Суд над РФ в Гааге. Фото: AFP
Суд над РФ в Гааге. Фото: AFP

Международный криминальный суд (Гаагский трибунал), вероятно, примет решение в пользу Украины, однако на данном этапе это вряд ли как-то отразится на ситуации на Востоке страны. Такое мнение высказал в комментарии телеканалу NewsOne адвокат Марк Фейгин.

По его словам, если будет принято решение не в пользу России и она не будет его выполнять, то это послужит в дальнейшем для других судов, которые смогут на него опираться.

"Скорее всего иск удовлетворят и введут временные меры. Но не стоит обольщаться, скорее всего и требование о прекращении поставок финансовых средств, оружия на территорию Донбасса, и прекращение дискриминации по отношению к украинским гражданам в Крыму, крымским татарам соблюдаться не будет. Россия и без того отрицает факты того, что это имеет место. Все останется на уровне деклараций", – уверен Фейгин.

По мнению адвоката, у украинской стороны в данном процессе доводы более веские.

"Насколько бы убедительными не были стороны, но есть очевидные вещи – Крым аннексирован. Думаю, что доводы в пользу Украины, а не России", – подытожил адвокат.

Отметим, что сегодня в 16:00 по киевскому времени в Международном криминальном суде огласят решение по иску Украины против России.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит уничтожение самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Киев считает, что, начиная с незаконного "референдума", российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной ассамблеей ООН и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языка.
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