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ФИФА может отправить "Днепр" в Первую лигу http://www.segodnya.ua/img/article/7820/98_main.1482416117.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/98_tn.1482416117.jpg Украина Клуб до сих пор не рассчитался со своим бывшим тренером и его помощниками

ФИФА может отправить "Днепр" в Первую лигу

Сегодня, 16:15

Клуб до сих пор не рассчитался со своим бывшим тренером и его помощниками

ФИФА может отправить "Днепр" в Первую лигу

Днепровский "Днепр" рискует покинуть Премьер-лигу, если не выплатит долги бывшему тренеру команды испанцу Хуанде Рамосу и его помощникам.

Как сообщает Tribuna.com, ФФУ и "Днепр" получили соответствующее письмо-предупреждение от Международной Федерации футбола (ФИФА).

Клубу дали срок до 18 января следующего года, иначе 31 января Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит вопрос о переводе "Днепра" в Первую лигу.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Днепр" уже лишили шести очков за долги перед испанскими тренерами. После 18-ти туров "Днепр" занимает предпоследнее место в турнирной таблице и рискуют покинуть Премьер-лигу по спортивному принципу, вне зависимости от решения ФИФА.
футбол, чемпионат Украины, ФК Днепр, ФИФА, первая лига

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Источники:

ua.tribuna.com, Сегодня|Спорт

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