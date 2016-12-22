ФИФА может отправить "Днепр" в Первую лигу

Клуб до сих пор не рассчитался со своим бывшим тренером и его помощниками

Днепровский "Днепр" рискует покинуть Премьер-лигу, если не выплатит долги бывшему тренеру команды испанцу Хуанде Рамосу и его помощникам.

Как сообщает Tribuna.com, ФФУ и "Днепр" получили соответствующее письмо-предупреждение от Международной Федерации футбола (ФИФА).

Клубу дали срок до 18 января следующего года, иначе 31 января Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрит вопрос о переводе "Днепра" в Первую лигу.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Днепр" уже лишили шести очков за долги перед испанскими тренерами. После 18-ти туров "Днепр" занимает предпоследнее место в турнирной таблице и рискуют покинуть Премьер-лигу по спортивному принципу, вне зависимости от решения ФИФА.