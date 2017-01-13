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Филипп Будковский – о своем возвращении в "Шахтер": "Такой подарок на Новый год!" http://www.segodnya.ua/img/article/7879/82_main.1484309455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/82_tn.1484309455.jpg Украина Нападающий "горняков" рассказал о возвращении в донецкий клуб и планах на ближайшее будущее

Филипп Будковский – о своем возвращении в "Шахтер": "Такой подарок на Новый год!"

Сегодня, 15:59

Нападающий "горняков" рассказал о возвращении в донецкий клуб и планах на ближайшее будущее

Филипп Будковский. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Филипп Будковский. Фото ФК "Шахтер"

– Конечно, я рад вернуться! "Шахтер" – родная для меня команда. Здесь я закончил Академию. Потом, правда, выступал за другие клубы на правах аренды, но всегда мечтал вернуться. Поэтому на сборах собираюсь проявить свои сильные качества и зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

– Когда узнал о том, что отправляешься на сборы с "Шахтером"?
– Буквально на днях мне сказали вернуться в клуб. Предполагал ли я такое? Особо старался об этом не думать, хотя понимал, что такой вариант возможен. У меня было еще полгода аренды – и тут такой подарок на Новый год! Как будет дальше, не знаю, но очень надеюсь остаться в "Шахтере".

– Есть рецепт, как закрепиться в команде?
– Буду делать все, что требуется. На каждой тренировке собираюсь выкладываться на сто процентов. В любом случае все зависит только от меня.

– Кого особо рад видеть по возвращении?
– Да, в принципе, всех. Многие ребята звонили, писали. Было очень приятно.

– Как считаешь, за это время ты вырос в игровом плане?
– Мне сложно судить, посмотрим. Думаю, тренеру будет виднее. Я же буду выполнять все то, что мне будут говорить. Со своей стороны надеюсь, что тот опыт, который получил, выступая за другие клубы, мне пригодится и поможет закрепиться. Постараюсь доказать, что достоин играть в такой команде, как "Шахтер".
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Филипп Будковский

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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