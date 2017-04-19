Финишная прямая: в МИД озвучили график получения "безвиза"

Сегодня, 12:03

До окончательного утверждения долгожданной отмены виз осталось совсем ничего – в течение месяца этот вопрос может быть решен

&quot;Безвиз&quot; уже не за горами. Фото: focus.ua
"Безвиз" уже не за горами. Фото: focus.ua

До полного утверждения безвизового режима для Украины с ЕС осталось лишь три шага, и те носят более формальный характер, передает Интерфакс-Украина.

Так, заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, как и когда будет проходить последние шаги для "безвиза" Украине.

"26 апреля – это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет постоянных представителей ЕС, так называемый COREPER, подтвердит результаты триалога европейских институций по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС и в ближайшее время, скорее всего 15-16, возможно, 18 мая, состоится подписание", – рассказал он на заседание Кабинета министров.

Он также добавил, что после подписания соглашения и вступления его в силу спустя 20 дней после опубликования в официальном журнале ЕС, украинцы смогут ездить без виз в 30 стран Европы.

Как известно, Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима. Данное решение поддержал 521 евродепутат.

Также стало известно, в какие именно страны Европы будет действовать "безвиз".

Сайт "Сегодня" разобрался с самыми распространенными вопросами относительно безвизового режима с Евросоюзом – что это означает и как он будет действовать.
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