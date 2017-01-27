Флешмоб на корабле ВМС: моряки отжались 22 раза, образовав герб Украины (видео)

Сегодня, 14:01

Сотни моряков синхронно отжались на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный"


Около 200 будущих и действующих офицеров Военно-морских сил Украины во главе с командующим ВМС, вице-адмиралом Игорем Воронченко приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов.

Об этом сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Моряки сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный".

Эстафету военные передали командованию Сухопутных войск Украины и Национальному университету "Одесская морская академия".

Ранее генералы Национальной гвардии Украины приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов. После этого они передали эстафету сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

Флешмоб 22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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