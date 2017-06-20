Фонд Игоря Янковского наградил победителей конкурса детского рисунка

17 июня в Украинском доме состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей юбилейного V Всеукраинского конкурса детского рисунка "Украина – земля талантов". Самое масштабное детское творческое соревнование в Украине уже пятый год подряд проводится при инициативе и финансовой поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего".

В состав жюри конкурса вошли член Национального союза художников, заслуженная артистка Украины Наталья Полтавец, победительница III-го Всеукраинского конкурса детского рисунка Мария Зволынская, дуэт художников-графиков, основателей компании "Братья" Василий и Иван Костенко; известный художник Олег Колотай, работы которого находятся в частных коллекциях в Украине, Польше, Канаде, Италии.

"За пять лет было организовано много выставок победителей и финалистов конкурса, как в Украине, так и за рубежом. В частности – в здании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мир наш меняется, сейчас все занимаются цифровыми технологиями, IT. Но будущее за творческими людьми. В творчестве человека ничто не сможет заменить. Именно творческие профессии будут двигать наше будущее. Лет через 10-15 эти дети станут востребованными в своем деле. Фонд "Инициатива во имя будущего" всегда поддерживает творческую и талантливую молодежь в разных сферах: культуре, науке, инновациях.", – отметил, обращаясь к участникам, основатель фонда Игорь Янковский.

На конкурс были представлены 605 работ художников в возрасте 5-17 лет из 22 областей. По итогам работы жюри определились 30 финалистов. Среди них жюри назвало 9 главных призеров и 21 номинанта. В возрастной категории 5-8 лет финалистами стали Анастасия Старовойт и Валерия Хитрых. Первое место заняла Анастасия Таратина (работа "Эра Королева продолжается: Мы открываем новые планеты"). В категории 9-13 лет финалистами названы Мария Карпенко и Амина Довгий, 1-е место заняла Амели Иченская (работа "Страна вдохновения"). Лидеры в старшей возрастной категории (14-17 лет) – Ксения Пустовит и Маргарита Григорчук. Главный приз и 1-е место вручено Виктории Комарницкой (работа "Творческий мир Марии Приймаченко").

Всем участникам вручили почетные дипломы, а финалистам – художественные наборы. Победители конкурса "УКРАИНА-ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ" получили путевки в детский лагерь "Артек-Буковель". Художественная экспозиция, составленная из работ участников конкурса, будет работать в Украинском доме с 17 по 29 июня.