Фонд семьи Святослава Нечитайло сделал доступной незрячим детям новую Хрестоматию современной украинской литературы

Всего за два года существования проекта "Книга Брайлем", Фондом семьи Святослава Нечитайло издано уже 20 книг для незрячих детей общим тиражом 2000 экземпляров. Среди них впервые изданная Хрестоматия современной украинской литературы для учащихся начальной школы. Она выходит в свет практически одновременно со своим печатным аналогом. Это тот редкий случай, когда новая книга попадет к своему зрячему и незрячему читателю одновременно. Проект реализуется при поддержке министерства образования Украины.

Проект "Книга Брайлем" стартовал в 2015 году. Его задача – сделать доступным чтение художественной литературы незрячим, прежде всего детям дошкольного и школьного возрастов.

Ежегодно Фонд издает шрифтом Брайля минимум 10 книг для школьников, а также поддерживает издательство региональными центрами небольших тиражей книг для незрячих дошкольников. Ряд книжных новинок были предоставлены ведущими издательствами Украины: издательством "А-ба-ба-га-ла-ма-га" и "Видавництвом Старого Лева". Средний тираж каждого издания – 100 экземпляров. Рассылка охватывает 32 специализированные библиотеки Общества слепых, 10 специальных школ для незрячих и слабовидящих. Кроме этого, впервые мы организована рассылка в областные универсальные библиотеки и другие организации, которые работают в интересах незрячих детей. Это делается для того, чтобы тезис "равенство прав и возможностей" реализовывался в Украине на практике, а незрячий ребенок мог получить напечатанную для него книгу не только в специальной, но и в обычной библиотеке.apple-converted-space"> Подобных инициатив в последние годы было совсем мало, и, как правило, книги шрифтом Брайля издавались маленькими тиражами для распространения исключительно в специальных школах.

Реализация проекта для детей стала возможна благодаря Благотворительному фонду Святослава Нечитайло при поддержке Львовского областного отделения "Украинского союза инвалидов", ресурсного центра при университете "Львовская политехника" и национального дома звукозаписи и печати общества слепых.

"В начале года Министр образования Лилия Гриневич представила новую Хрестоматию для детей начальной школы. На партах детей со всей Украины будет эта классная книга. Только дети, которые не видят, обычно остаются без новинок, потому что, как правило, книги для незрячих выдаются через несколько лет после издания в обычном формате. Но в этом году при поддержке Фонда семьи Нечитайло Хрестоматию современной украинской детской литературы издано шрифтом Брайля почти одновременно с ее аналогом для зрячего читателя. Итак, 1 сентября действительно все дети начальной школ получат эту замечательную новинку", – комментирует Оксана Потымко, руководитель Ресурсного центра образовательных информационных технологий для лиц с особыми потребностями при университете "Львовская политехника".

Еще одна инициатива Фонда семьи Нечитайло - подготовка обобщенной в едином каталоге информации о книгах, изданных шрифтом Брайля разными инициативами за последние несколько лет, которые доступны в Украине. Это приближает книгу к ребенку и учителю, который работает с незрячим учеником. Каталог работает в тестовом режиме и доступен по ссылке:

http://nechytailo.fund/ru/sobytiya-2/257-kakie-knigi-izdany-brajlem-i-gde-ikh-iskat

Проект "Книга Брайлем" открыт для сотрудничества с другими организациями, которые готовы поддержать печать книг для незрячих детей.