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Форум в Давосе: Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым http://www.segodnya.ua/img/article/7899/47_main.1484845312.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/47_tn.1484845312.jpg Украина Президент также сообщил генсеку Гутеррешу об иске против России, который Украина подала в Международный суд ООН

Форум в Давосе: Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым

Сегодня, 19:01

Президент также сообщил генсеку Гутеррешу об иске против России, который Украина подала в Международный суд ООН

Петр Порошенко и Антониу Гутерреш. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Антониу Гутерреш. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Давосе (Швейцария) с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко поздравил Антониу Гутерреша с избранием на должность Генерального секретаря ООН. Он выразил надежду, что на этом посту Антонио Гуттер будет твердо отстаивать базовые цели и принципы Устава ООН, прежде всего уважение к территориальной целостности и суверенитета независимых государств.

Порошенко также поблагодарил Антониу Гутерреша за личное внимание, которое он проявлял к вопросу внутренне перемещенных лиц в Украине, будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете Безопасности, а также скоординировали позиции в преддверии председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.

Глава Украинского государства призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе. Президент также сообщил генсеку Гутеррешу об иске против России, который Украина подала в Международный суд ООН.

Президент также пригласил генсека ООН в Украину.

Напомним, 17 января в швейцарской Давосе открылся Всемирный экономический форум. Его планировали посетить рекордное число делегатов – около 3 тысяч.

По традиции, среди них – несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели. Открыл Форум Си Цзиньпин, председатель КНР. Закрытие планируется 20 января.
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"Сегодня"

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