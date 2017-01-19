Форум в Давосе: Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым
Президент также сообщил генсеку Гутеррешу об иске против России, который Украина подала в Международный суд ООН
Президент Украины Петр Порошенко встретился в Давосе (Швейцария) с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Порошенко поздравил Антониу Гутерреша с избранием на должность Генерального секретаря ООН. Он выразил надежду, что на этом посту Антонио Гуттер будет твердо отстаивать базовые цели и принципы Устава ООН, прежде всего уважение к территориальной целостности и суверенитета независимых государств.
Порошенко также поблагодарил Антониу Гутерреша за личное внимание, которое он проявлял к вопросу внутренне перемещенных лиц в Украине, будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
Собеседники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете Безопасности, а также скоординировали позиции в преддверии председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.
Глава Украинского государства призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе. Президент также сообщил генсеку Гутеррешу об иске против России, который Украина подала в Международный суд ООН.
Президент также пригласил генсека ООН в Украину.
Напомним, 17 января в швейцарской Давосе открылся Всемирный экономический форум. Его планировали посетить рекордное число делегатов – около 3 тысяч.
По традиции, среди них – несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели. Открыл Форум Си Цзиньпин, председатель КНР. Закрытие планируется 20 января.
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