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Форвард сборной Украины Нименко вернулся в ХК "Донбасс" http://www.segodnya.ua/img/article/7860/73_main.1483721483.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/73_tn.1483721483.jpg Украина Дмитрий Нименко перешел из "Кривбасса" в "Донбасс"

Форвард сборной Украины Нименко вернулся в ХК "Донбасс"

Сегодня, 18:50

Дмитрий Нименко перешел из "Кривбасса" в "Донбасс"

Дмитрий Нименко. Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
Дмитрий Нименко. Фото ХК "Донбасс"

Дмитрий Нименко продолжит карьеру в хоккейном клубе "Донбасс". В период с 2011-го по 2013 год форвард уже защищал цвета донецкой команды. В составе "Донбасса-2" Нименко дважды становился чемпионом Украины.

Сезон-2016/17 Дмитрий начал в составе криворожского "Кривбасса". В свитере криворожан 28-летний нападающий провел 25 матчей и набрал 17 (7+10) очков при коэффициенте полезности "+1".

Отметим, что будучи игроком второй команды "Донбасса", Дмитрий Нименко провел 73 матча в рамках регулярной части чемпионата и еще 10 – плей-офф раунда. За этот период он набрал 47 (17+30) очков.

В сезоне-2012/13 в составе национальной сборной Украины Нименко завоевал золотые медали чемпионата мира в Дивизионе 1В.
ХК Донбасс, УХЛ

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ХК "Донбасс"

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