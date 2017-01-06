Форвард сборной Украины Нименко вернулся в ХК "Донбасс"

Дмитрий Нименко перешел из "Кривбасса" в "Донбасс"

Дмитрий Нименко продолжит карьеру в хоккейном клубе "Донбасс". В период с 2011-го по 2013 год форвард уже защищал цвета донецкой команды. В составе "Донбасса-2" Нименко дважды становился чемпионом Украины.

Сезон-2016/17 Дмитрий начал в составе криворожского "Кривбасса". В свитере криворожан 28-летний нападающий провел 25 матчей и набрал 17 (7+10) очков при коэффициенте полезности "+1".

Отметим, что будучи игроком второй команды "Донбасса", Дмитрий Нименко провел 73 матча в рамках регулярной части чемпионата и еще 10 – плей-офф раунда. За этот период он набрал 47 (17+30) очков.

В сезоне-2012/13 в составе национальной сборной Украины Нименко завоевал золотые медали чемпионата мира в Дивизионе 1В.