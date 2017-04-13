ФСБ РФ готовит на границе провокации против украинцев – Госпогранслужба

Как сообщается, используя административное давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки"

Российская сторона осуществляет провокации против граждан Украины на украинско-российской границе, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Вниманию граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены ездить в РФ. По нашей информации, ФСБ РФ совместно с пограничниками под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска периодически осуществляют провокации против граждан Украины. Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки" в виде гранат и боеприпасов. Эти вещи даются им на российской территории, перед российскими пунктами пропуска", – сказал Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что украинская сторона расценивает это как предпосылку для провокаций, которые могут привести к созданию конфликтных ситуаций на границе "в виде срежиссированных задержаний российскими силовиками граждан Украины якобы за попытки ввезти в РФ запрещенные предметы, в том числе и оружие и боеприпасы".

Слободян также проинформировал, что на админгранице с Крымом сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями РФ. С начала месяца погранотряды зафиксировали 12 полетов МИ-8 и 10 случаев использования аэростатов.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала двух украинцев на границе Крыма.