ФСБ РФ готовит на границе провокации против украинцев – Госпогранслужба

Сегодня, 14:31

Как сообщается, используя административное давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки"

ФСБ готовит провокации. Фото: ntv.ru
ФСБ готовит провокации. Фото: ntv.ru

Российская сторона осуществляет провокации против граждан Украины на украинско-российской границе, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Вниманию граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены ездить в РФ. По нашей информации, ФСБ РФ совместно с пограничниками под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска периодически осуществляют провокации против граждан Украины. Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки" в виде гранат и боеприпасов. Эти вещи даются им на российской территории, перед российскими пунктами пропуска", – сказал Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что украинская сторона расценивает это как предпосылку для провокаций, которые могут привести к созданию конфликтных ситуаций на границе "в виде срежиссированных задержаний российскими силовиками граждан Украины якобы за попытки ввезти в РФ запрещенные предметы, в том числе и оружие и боеприпасы".

Слободян также проинформировал, что на админгранице с Крымом сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями РФ. С начала месяца погранотряды зафиксировали 12 полетов МИ-8 и 10 случаев использования аэростатов.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала двух украинцев на границе Крыма.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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