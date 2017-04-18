Фурса о назначении Насирова главой Федерации дзюдо: "В Японии мастера в гробу перевернулись"

Отстраненный с должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров удивил общественность новым назначением на пост президента Федерации дзюдо Украины, что ни как не увязывается с его личностью и родом деятельности.

Так, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в своем блоге на сайте "ГОРДОН" раскритиковал назначение Насирова и считает это полной несуразицей.

"Дзюдоисты выбрали Насирова своим главой. Главным дзюдоистом. Где-то в Японии в гробу перевернулись тысячи мастеров, которые бы совершили харакири только от одной мысли, что им предстоит полежать в одеяле. Но дзюдоисты Украины решили, что "почему бы и нет". Насирову нужен пиар, чтобы не посадили. Им нужно... Наверное, дзюдоистам очень нужны деньги", – написал банкир.

Он отметил, что на Западе подобного выбора не случилось бы.

"А что бы случилось в Европе? Или в США? Во-первых, местные дзюдоисты никогда бы так не поступили. Потому что они не самоубийцы. А если бы поступили, то на следующий день поняли бы, что ошиблись. Сначала множество тренеров и школ заявили бы о выходе из федерации. Просто потому что стыдно. Потом бы в школы перестали записываться дети. Их родители просто подумали бы и предпочли айкидо. И дальше бы вся пресса писала бы о том, как стыдно быть дзюдоистом. Что в результате привело бы не только к отставке нового главы, но и всех тех, кто его выбрал. Иначе бы просто развалилась система", – добавил Фурса.

Отметим, что 17 апреля в Федерации дзюдо Украины заявили об избрании на пост президента отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насирова.