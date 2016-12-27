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Футболист Василий Кобин показал стриптиз в резиновых сапогах на фоне водопада http://www.segodnya.ua/img/article/7835/15_main.1482838712.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/15_tn.1482838712.jpg Украина Игрок проводит отпуск с семьей в Доминиканской республике

Футболист Василий Кобин показал стриптиз в резиновых сапогах на фоне водопада

Вчера, 13:34

Игрок проводит отпуск с семьей в Доминиканской республике

Кобин с женой по пути к водопаду. Фото Instagram
Кобин с женой по пути к водопаду. Фото Instagram

Полузащитник "Шахтера" Василий Кобин зимний отдых проводит с семьей в Доминиканской республике.

Василий не только нежится на солнышке, но катается на катерах по озерам, совершает конные прогулки. А на днях пошел на экскурсию к водопаду.

"Немного стриптиза з любимой", – подписал фото в соцсетях Василий, на котором он в шортах и резионовых сапогах позирует на фоне водопада.

"Сапоги огонь", "В таких и на поле можно выйти", – тут же посыпались комментарии.

"Это тот случай, когда хозяин дошел до водопада, а его конь не смог", – поддержал шутки Кобин.

Немного стриптиза з любимой

Фото опубликовано @vasil.kobin

отдых, отпуск, футболист, Василий Кобин

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Источник:

Сегодня|Спорт

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