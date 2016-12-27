Футболист Василий Кобин показал стриптиз в резиновых сапогах на фоне водопада
Игрок проводит отпуск с семьей в Доминиканской республике
Полузащитник "Шахтера" Василий Кобин зимний отдых проводит с семьей в Доминиканской республике.
Василий не только нежится на солнышке, но катается на катерах по озерам, совершает конные прогулки. А на днях пошел на экскурсию к водопаду.
"Немного стриптиза з любимой", – подписал фото в соцсетях Василий, на котором он в шортах и резионовых сапогах позирует на фоне водопада.
"Сапоги огонь", "В таких и на поле можно выйти", – тут же посыпались комментарии.
"Это тот случай, когда хозяин дошел до водопада, а его конь не смог", – поддержал шутки Кобин.
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