Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Футболисты "Шахтера" на первую тренировку прибыли на велосипедах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/92_main.1484425127.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/92_tn.1484425127.jpg Украина 14 января стартовал первый тренировочный сбор "Шахтера" в 2017 году

Футболисты "Шахтера" на первую тренировку прибыли на велосипедах (фото)

Сегодня, 22:18

14 января стартовал первый тренировочный сбор "Шахтера" в 2017 году

Футболистов и персонал клуба, прибывших днем рейсом из Киева, в отеле Principe Felipe встречал тренерский состав во главе с Паулу Фонсекой. После короткого обмена поздравлениями и впечатлениями об отпуске игроки отправились пообедать и отдохнуть, чтобы уже вечером собраться на первой в 2017 году тренировке.

"Горняки" решили отказаться от автобуса и двухкилометровый путь к местному тренировочному центру преодолевали на велосипедах, которые, похоже, становятся традиционным для сборов дончан транспортом. Сегодняшнее занятие носило втягивающий характер: после вступительного слова наставника футболистов ждала легкая разминка и работа с мячом.

В хорошем настроении пребывали и бразильцы, уже присоединившиеся к команде. Исмаили, Тайсон, Марлос, Азеведо, а также аргентинец Факундо Феррейра приняли участие в первой тренировке. Остальные легионеры – Фред, Бернард, Дентиньо и Алан Патрик – прибыли в отель перед ужином.

"Сборы начались отлично! Первая тренировка прошла в более-менее спокойном режиме, были упражнения больше для адаптации, без серьезных нагрузок, – рассказал Исмаили. – Понятно, что мы очень устали после перелета и надо восстановиться, но чувствуем себя хорошо. К тому же всегда классно снова увидеться с ребятами. Целый месяц мы были далеко друг от друга, соскучились по всем. Много о чем хочется рассказать, поделиться историями из отпуска. Но не стоит забывать, что настало время для работы, и мы все рады, что вернулись к тренировкам. На первом этапе сборов важно адаптироваться к нагрузкам, восстановить физическую форму. А уже потом, благодаря товарищеским матчам, будем отрабатывать тактические моменты"

С завтрашнего дня сборы войдут в привычное русло: "Шахтер" ждут две тренировочные сессии и восстановительные процедуры.
велосипеды, Шахтер Донецк, тренировка

Вы сейчас просматриваете новость "Футболисты "Шахтера" на первую тренировку прибыли на велосипедах (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

"Шахтер" прибыл в Испанию: список игроков на первом сборе "горняков"

Сегодня, 14:42

Бразильцы и аргентинский форвард Факундо Феррейра доберутся до места сбора самостоятельно

Украина

Дарио Срна. Фото AFP

Срна: "Я остаюсь, мое сердце принадлежит "Шахтеру"

Сегодня, 10:51

Сердце подсказало футболисту, что он должен остаться и выиграть с командой чемпионат

Украина

Филипп Будковский. Фото ФК "Шахтер"

Филипп Будковский - о своем возвращении в "Шахтер": "Такой подарок на Новый год!"

Вчера, 15:59

Нападающий "горняков" рассказал о возвращении в донецкий клуб и планах на ближайшее будущее

Украина

Медосмотр футболистов "Шахтера". Фото shakhtar.com

Вторая группа футболитов "Шахтера" сходила к врачам перед вылетом на сборы

Вчера, 14:01

Утром 14 января "Шахтер" отправится на первый сбор в 2017 году

Украина

Медосмотр "Шахтера". Фото shakhtar.com

Игроки "Шахтера" сдали кровь и рассказали, как поправились на голубцах и чебуреках

Вчера, 09:57

Первая группа футболистов "Шахтера" прошла медосмотр перед началом сборов

Украина

Донецкий клуб начинает подготовку к весенней части сезона. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Краковией"

11 Января, 17:07

"Горняки" проведут спарринг с поляками 22 января в Испании

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.