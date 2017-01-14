Футболисты "Шахтера" на первую тренировку прибыли на велосипедах (фото)

Футболистов и персонал клуба, прибывших днем рейсом из Киева, в отеле Principe Felipe встречал тренерский состав во главе с Паулу Фонсекой. После короткого обмена поздравлениями и впечатлениями об отпуске игроки отправились пообедать и отдохнуть, чтобы уже вечером собраться на первой в 2017 году тренировке.

"Горняки" решили отказаться от автобуса и двухкилометровый путь к местному тренировочному центру преодолевали на велосипедах, которые, похоже, становятся традиционным для сборов дончан транспортом. Сегодняшнее занятие носило втягивающий характер: после вступительного слова наставника футболистов ждала легкая разминка и работа с мячом.

В хорошем настроении пребывали и бразильцы, уже присоединившиеся к команде. Исмаили, Тайсон, Марлос, Азеведо, а также аргентинец Факундо Феррейра приняли участие в первой тренировке. Остальные легионеры – Фред, Бернард, Дентиньо и Алан Патрик – прибыли в отель перед ужином.

"Сборы начались отлично! Первая тренировка прошла в более-менее спокойном режиме, были упражнения больше для адаптации, без серьезных нагрузок, – рассказал Исмаили. – Понятно, что мы очень устали после перелета и надо восстановиться, но чувствуем себя хорошо. К тому же всегда классно снова увидеться с ребятами. Целый месяц мы были далеко друг от друга, соскучились по всем. Много о чем хочется рассказать, поделиться историями из отпуска. Но не стоит забывать, что настало время для работы, и мы все рады, что вернулись к тренировкам. На первом этапе сборов важно адаптироваться к нагрузкам, восстановить физическую форму. А уже потом, благодаря товарищеским матчам, будем отрабатывать тактические моменты"

С завтрашнего дня сборы войдут в привычное русло: "Шахтер" ждут две тренировочные сессии и восстановительные процедуры.