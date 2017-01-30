Где в Украине платят наибольшие зарплаты

Государство отрапортовало об улучшении уровня жизни украинцев — по подсчетам Госслужбы статистики, номинальные зарплаты штатных работников в прошлом году увеличились на 18,6%, а реальные, с учетом инфляции, на 11,6 %. То есть среднестатистический украинец в декабре прошлого года заработал почти 6500 грн, или на 1200 грн больше, чем в декабре 2015 года. Эксперты говорят, что на самом деле цифры выросли меньше из-за методики расчета. Но в 2017 году обещают повышение средних заработков в связи с повышением минзарплаты.

ЧТО ЗАРАБОТАЛИ. Как видно из инфографики, средняя зарплата работника выросла на 780—800 грн в аграрных регионах с дешевой рабсилой и на 1300—1400 грн в промышленных, где заработки традиционно выше. Особняком стоит столица с двукратным приростом заработков против зарплат в других высокооплачиваемых областях — Донецкой и Одесской. То есть в Киеве средний работник получил в декабре "грязными" 11 094 грн, или на 2608 грн больше, чем в декабре 2015 года (было 8486 грн). Впрочем, эксперты рынка труда не совсем согласны с выводами Госстата: по исследованиям компании "HeadHunter Украина", средняя зарплата в столице в 2016 году составила 9000 грн/мес "грязными". Также в компании уточнили, что зарплаты повышали всего 2/3 работодателей, как правило, на 10—15%, но не всем, а только одному из 5—6 сотрудников. По профессиям, как и в прежние годы, далеко впереди "летят" авиаторы: им платят свыше 27 000 грн, причем за год заработки выросли на 26%. А меньше всех доходы у почтальонов — всего 3428 грн, хотя в процентах имеют прирост почти на 40% к их зарплатам в декабре 2015 года, или на 980 грн.

ЭКСПЕРТЫ. Мнения экономистов разнятся. Так, Иван Никитченко уверен, что средние заработки в декабре выросли прежде всего из-за поднятия минзарплаты с 1450 до 1600 грн. "То есть из 18,6% роста 10,3% — административных, — сказал нам Никитченко. — Конечно, не все работали на официальную минималку, поэтому рост, по Госстату, выше. Росли и реальные зарплаты, плюс девальвация гривни, так как у части работников зарплата привязана к курсу доллара". А президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что заработки увеличились из-за выбеливания зарплат: "Вывод зарплат из тени дал около 11% прироста из 18,6%, которые рассчитала статистика. Остальные 7,6% — прежде всего за счет сокращений работников, ведь фонд зарплаты остался прежним, а сотрудников стало меньше. Но больше им платить не стали, сэкономив деньги, прежде всего в госсекторе, науке. Действительно выросли зарплаты у военных и в агросекторе, куда сейчас идут инвесторы".

ПРОГНОЗЫ. Эксперты обещают рост зарплат и в 2017 году. По данным экспертов рынка труда, большинство бизнес-структур готовы поднять с января зарплаты зарабатывавшим меньше 3200 грн, а остальным — на 10% за год. Никитченко говорит, что в в январе и феврале будет еще одна волна повышения, связанная с минималкой 3200 грн: "И весной мы увидим реальные темпы роста, которые окажутся намного ниже". А Охрименко прогнозирует повышение официальных зарплат за год на 15% за счет вывода их из тени, инфляции и роста соцстандартов. То есть примерно на 700—750 грн, или до 5900—6000 грн в среднем по году.

Долги по зарплатам уменьшились

Как подсчитал президент Украналитцентра Александр Охрименко, средняя зарплата за 12 месяцев 2016 г. намного меньше декабрьской — не 6500, а 5187 грн. Хотя рост в 1300 грн против средней зарплаты за 2015 год сохранился. "В декабре 2016 г. по максимуму были выплачены задолженности, прежде всего бюджетникам, для чего Нацбанк сделал эмиссию в 36 млрд грн, это почти 5% доходов бюджета, — говорит Охрименко. — Также выплачены квартальные и годовые премии в частных структурах. Поэтому декабрьская зарплата оказалась выше ноябрьской почти на 1000 грн. В январе увидим откат к прежним цифрам". Всего, по данным Госстата, долги по зарплате уменьшились за год на 11% и составляли на 1 января по всей стране 1,79 млрд грн. Из них 672 млн грн, или 38% — безнадежные долги предприятий-банкротов.