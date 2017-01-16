Где в Украине уровень безработицы выше и кого зовут работать на Южный полюс (видео)

Работу в стране ищут больше 300 тысяч человек. На вакантное место в среднем шесть претендентов

В Новый год – с новой работой. В Украине больше трехсот тысяч безработных. Это официальные данные службы занятости. На одно вакантное место претендуют шесть человек.

На часах – девять утра, в центре занятости – первые соискатели. Сергей работал в налоговой, в сентябре попал под сокращение.

"Сразу, как только меня сократили – я пошел на другую работу, временную, но я решил искать еще, как говорится – каждая рыба ищет там, где глубже", – сказал Сергей, соискатель.

Работу в Украине ищут больше 300 тысяч человек. На вакантное место в среднем шесть претендентов. Сложнее всего устроиться в Луганской области – там 27 безработных на одну должность, в Донецкой и Хмельницкой – по 14. В анти-лидерах и Запорожская – там по 12 претендентов на место.



"Донецкая и Луганская – труднее всего найти работу. Из-за большого количества переехавших, нет инвестиций в регион, не создаются рабочие места", – отметил Сергей Кравченко заместитель главы Государственной службы занятости Украины.

Сложнее всего юристам, экономистам, бывшим госслужащим и правоохранителям. Им стоит переучиваться, говорят в службе занятости.

Сменить профессию несложно, рассказывает Владимир. Он с журналиста переучился на видеооператора. Открыл собственную студию.

"Выбрал ту нишу, в которой можно расти до бесконечности. Можно стать крутой графической студией, которая будет делать что-то для Голливуда, по большому счету", – поделился Владимир.

Спрос – на рабочие руки. Токари, фрезеровщики, сварщики, электрики и швеи – нарасхват. Но вот желающих осваивать эти специальности немного – из-за низкой оплаты. Предлагают чуть больше минималки. Но получать можно куда больше.

Дарья ищет работу врача, в Киев переехала из Одесской области с мужем – военным.

"Тяжеловато пока, так как опыт у меня не очень большой, в некоторых учреждениях не подходит мой уровень – три года после института", – сказала Дарья, соискатель.

В центре занятости врачам предлагают вакансии с оплатой до пяти тысяч гривен. Но есть и довольно необычный вариант – Житомирский центр занятости ищет кандидатов для работы на Южном полюсе.

В экспедицию из 12 человек нужен медик и специалист по обслуживанию дизельного оборудования.

Работать нужно будет на станции Вернадского – там группа украинских ученых исследует животный мир и климат. Провести во льдах надо будет год – по соседству с пингвинами. Их на станции около двух тысяч.

В Национальном арктическом центре уже почти два десятка анкет желающих.

"Выносливость должна быть, прежде всего, моральная, потому что были такие случаи, когда человек приезжал туда, а у него началась депрессия – потому что он это увидел, и ему стало страшно", – говорит Игорь Мороз, главный инженер Национального Антарктического научного центра.

Те, кто для этой работы подойдет, в Антарктиду отправится в марте.

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