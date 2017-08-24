Где живут самые богатые пенсионеры в Украине

Размер пенсии зависит всего от двух показателей: стажа и зарплаты. Самые высокие зарплаты – в столице, и самые высокие пенсии также получают киевляне. Средняя выплата в столице – 2474 гривни, говорится в последних данных ПФ. Больше двух тысяч в среднем получают всего в трех областях – в Днепропетровской, Донецкой и Луганской. К слову, в Киевской области (без учета столицы) средняя пенсия ниже двух тысяч – всего 1952 гривни.

В то же время средняя украинская пенсия – 1886 гривен. Меньше среднего получают в 18 из 24 областей. А самые бедные пенсионеры живут в Тернопольской области (средняя пенсия 1621 гривня).

По данным Министерства социальной политики, фактический прожиточный минимум (то есть стоимость потребительской корзины в актуальных ценах) – 2 562 гривни. То есть по всей Украине, кроме Киева, пенсии не хватает на самый необходимый набор товаров и услуг. В Институте демографии и социальных исследований поясняют, украинцы, которые получают меньше фактического прожиточного минимума, живут за чертою бедности.

"Потребительская корзина не под силу "среднему" пенсионеру. Однако значительное удорожание корзины связано с ростом цены на энергоносители в частности и на коммунальные услуги в целом. Эта проблема, согласно плану правительства, должна сниматься посредством субсидий, механизм которых успешно снижает стоимость потребительской корзины", – поясняет аналитик "Альпари" Антон Козюра.

В Министерстве соцполитики соглашаются: украинцы на "заслуженном отдыхе" получают "копейки". "Мы вынуждены из бюджета забирать последние деньги, которых там и так мало, для того, чтобы просто наших пенсионеров содержать на том нищенском уровне, который сегодня есть. Мы им платим – вроде бы как мы молодцы. Но что мы им платим? Копейки. Они же заслуживают того, чтобы мы им платили больше. А у нас возможности нет", – прокомментировал министр соцполитики Андрей Рева размер украинских пенсий в прошлом году.

Стоит отметить, далеко не все украинцы бедствуют в старости. Средний размер пенсии судьи – больше 22 тысяч гривен, парламентарии на заслуженном отдыхе получают в среднем 15 тысяч гривен, а прокуроры – около 10 тысяч. Связано это с тем, что указанные категории выходят на пенсию по специальным законам. Так, парламентарии и прокуроры имеют право на пенсии получать 60% от зарплаты, а судьи – 80%. В Украине всего 2969 судей, 5815 прокуроров и 969 парламентариев получают пенсии. Учитывая, что общее количество пенсионеров перевалило за 12 миллионов, "высокие" пенсии получают меньше процента украинцев.