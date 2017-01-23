Генпрокуратура вызвала Януковича на допрос
В понедельник, 30 января, Янукович должен прибыть для ознакомления с материалами дела
Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали на допрос в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины на 30 января. Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте ГПУ повестке о вызове, передает УНН.
Согласно повестке, Януковича вызывают в помещение военной прокуратуры на улице Московской, 8 на 15.00 30 января в качестве подозреваемого в государственной измене, для ознакомления с материалами уголовного производства.
Напомним, 20 января Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в течении февраля 2017 года.
Как сообщалось, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева в режиме видеоконференции объявил экс-президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины и ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.
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