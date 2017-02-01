Герои не умирают: на Майдане прощаются с погибшими в Авдеевке бойцами (видео)

Сегодня, 12:28

На площади в Киеве собралось множество людей и военнослужащих, которые пришли попрощаться с украинскими героями


Сегодня на Майдане Независимости в Киеве проходит прощание украинцев с погибшими при обороне Авдеевки 29 января военнослужащими. Видеотрансляция прощания опубликована на странице "Радио свобода" в Facebook.

Отмечается, что среди украинских военных, которые отдали жизнь за оборону Авдеевки, четверо бойцов 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
видео, герои, Майдан, украинские военные, авдеевка

Вы сейчас просматриваете новость "Герои не умирают: на Майдане прощаются с погибшими в Авдеевке бойцами (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Женщина не сдержала слез от ситуации в Авдеевке. Фото: скриншот

Душераздирающие эмоции жительницы Авдеевки: "Только не уходите"

Сегодня, 12:07

Город уже несколько дней в эпицентре боестолкновений и находится на грани гуманитарной катастрофы

Донбасс

Вышка мобильной связи. Фото: из открытых источников

В Авдеевке поднимается мобильная связь

Сегодня, 11:50

В городе работает только одна базовая станция сотовой связи, сеть перегружена, при этом подвозятся генераторы для запуска остальных станций

Донбасс

Активность боевиков в районе Авдеевки спадает. Фото: Facebook

Минобороны: Обстрелов Авдеевки стало меньше

Сегодня, 11:45

Боевики стали меньше использовать артиллерию и переключились на стрелковое оружие, отметил замминистра обороны

Мир

Канада обеспокоена ситуацией на Донбассе. Фото: globallookpress.com

РФ руководит боевиками: МИД Канады отреагировал на ситуацию в Авдеевке

Сегодня, 11:13

Обстрелы Авдеевки провоцируют гуманитарный кризис в городе, отмечают канадские дипломаты

Донбасс

Авдеевка. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Боевики обстреливают позиции ВСУ под Авдеевкой из тяжелого вооружения

Сегодня, 11:06

Незаконные вооруженные формирования применяют крупнокалиберную артиллерию и РЗСО, которые запрещены Минскими соглашениями

Донбасс

Из Авдеевки начали эвакуировать людей

Сегодня, 11:02

Первые автобусы из города выедут сегодня

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования