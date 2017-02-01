Герои не умирают: на Майдане прощаются с погибшими в Авдеевке бойцами (видео)

На площади в Киеве собралось множество людей и военнослужащих, которые пришли попрощаться с украинскими героями

Сегодня на Майдане Независимости в Киеве проходит прощание украинцев с погибшими при обороне Авдеевки 29 января военнослужащими. Видеотрансляция прощания опубликована на странице "Радио свобода" в Facebook.

Отмечается, что среди украинских военных, которые отдали жизнь за оборону Авдеевки, четверо бойцов 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.