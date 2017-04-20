Гибель сухогруза "Герои Арсенала": эксклюзивные подробности

Вчера в 4:00 в Керченском проливе, где бушевал 7-балльный шторм, затонул груженый зерном бывший украинский, а ныне турецкий сухогруз "Герои Арсенала". Об этом сообщило МинЧС России. Среди 12 членов экипажа было 9 украинцев, один грузин и двое русских. На момент написания материала спасли лишь украинца-моториста Константина Черненко, двое погибли, остальные считались пропавшими без вести. Наиболее вероятная причина катастрофы — изношенность судна, которому более 35 лет.

КАТАСТРОФА. Катастрофа произошла в 27 км на юг от порта Тамань. Перед крушением "Герои Арсенала" успел подать сигнал бедствия SOS. По свидетельству членов экипажа танкера "Армада Навигатор", шедшего неподалеку, "Героев" переломила пополам гигантская волна, достигавшая 5 метров в высоту. Некоторое время судно дрейфовало, что позволило части экипажа надеть спасательные жилеты и покинуть борт. Вчера их искали.

Операцию проводит Россия. На месте катастрофы работали около 140 человек, 17 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон-300". Он предназначен для выполнения поисковых работ в прибрежных водах, оборудован цветной видеокамерой, может работать на глубинах до 300 м. Море сильно загрязнено вылившимся за борт дизтопливом, которого на борту было около 30 т, поэтому готовились ставить заграждения, чтобы не допустить его распространения.

Ничего не угрожало жизни только моториста-украинца Константина Черненко. Его чудом удалось поднять на борт "Армада Навигатор". 35-летний моряк был переохлажден от пребывания в холодной воде (+8 градусов), его состояние тяжелое, но опасности для жизни нет. "С вертолета видят еще четверых в спасательных жилетах, но двое не подают признаков жизни. Из-за сильного волнения поднять их на борт пока не могут", — сообщил нам вчера днем оперативный дежурный Краснодарского ГУ МЧС РФ. К вечеру появилась информация, что подняты на борт спасательного судна тела двух (по другим данным трех) моряков (фамилии их не разглашались). Ненайденные члены экипажа объявлены пропавшими без вести. Также обнаружена спасательная шлюпка без людей.

ЭКИПАЖ. "Сегодня" выяснила фамилии членов экипажа. Это граждане РФ А. Ведерников и Д. Патеев, гражданин Грузии Л. Каджая, граждане Украины Игорь Глазко (капитан), Александр Быцюра, Марина Свечкарь, Н. Ганчевский, А. Гончаренко, Сергей Меснянкин, А. Пантюхов, Д. Синюк. Единственная среди экипажа женщина — уроженка Одесской области Марина Свечкарь, на сухогрузе она работала коком.

"По поводу капитана Игоря Глазко нам известно, что он уроженец Донецкой области", — сказали нам российские спасатели. Как мы выяснили, на судне были моряки родом с Херсонщины. В Херсоне мы разыскали родных одного из пропавших без вести моряков — Александра Быцюры. Его мать Галина встревоженным голосом сказала нам, что, по состоянию на вчерашний вечер, им никто из дипломатов не сообщал о судьбе сына. На Донбассе мы разыскали жену Сергея Меснянкина Юлию Самотканову. По ее словам, также никто из официальных лиц ни о чем ее не уведомлял, поэтому она с тревогой ждет новостей о муже.

Медики считают, что спасти еще кого-то шансов мало. "При температуре +8 человек может прожить в воде до 20 минут, затем от переохлаждения остановится сердце. Стандартный жилет не защищает от холода", — разъяснил нам врач-терапевт высшей категории Эдуард Михайлов.

ВЫХОДИЛ ДВА СРОКА. В пресс-службе МЧС Краснодарского края нам сообщили, что сухогруз "Герои Арсенала" построен в 1980 г. в Словении по типовому проекту. Его длина 114 м, ширина 13 м. Последний украинский порт приписки — Херсон, откуда в 2013 г. судно продали турецкой компании. С 2015 г. оно ходило под флагом Панамы. "Герои Арсенала" ходило по маршруту Хереке (Турция) — Азов (РФ) — Ростов-на-Дону (РФ) — Поти (Грузия) — Азов.

Как рассказал нам специалист по судостроению Виктор Лисицкий, такое судно считается небольшим, поэтому 7-балльный шторм (волны 3—5 м) для него опасен, даже если на борту все исправно. Возможных причины катастрофы, по его мнению, две — изношенность судна и смещение груза на один борт из-за качки. "Срок службы таких суден — 15 лет, то есть оно выходило 2,5 срока, — говорит Лисицкий. — А учитывая информацию РосМЧС, что корпус переломился поперек, он явно был проржавевший. Это могло случиться от ударов волн, когда "Героев Арсенала" развернуло ветром бортом к волне, так как судно стало неуправляемым из-за заглохших двигателей".

Отреагировали на трагедию в компании-операторе судна. "Сейчас главное — спасти людей, закончить спасательную операцию. По предварительным данным, это могло произойти из-за плохих погодных условий. Любое судно может утонуть при определенных условиях, не всегда это зависит от его состояния. Судно было в хорошем состоянии и застраховано", — заявил журналистам юрист турецкой Gunes shipping Сельчук Эсенъель.