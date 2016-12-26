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Глава ФФУ предлагает сборным Бразилии и Аргентины провести сбор в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7833/45_main.1482785195.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/45_tn.1482785195.jpg Украина Накануне чемпионата мира-2018 в России сборные из Южной Америки могут провести тренировочный сбор в Украине

Глава ФФУ предлагает сборным Бразилии и Аргентины провести сбор в Украине

Сегодня, 22:46

Накануне чемпионата мира-2018 в России сборные из Южной Америки могут провести тренировочный сбор в Украине

Андрей Павелко
Андрей Павелко. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко рассказал, как обстоит ситуация с возможными поединками сборной Украины против Аргентины или Бразилии, о чем говорилось ранее.

- Календарь на 2017 год уже сверстан. Можно перенести только в том случае, если у нас или у них будут какие-то накладки. Сейчас наши администраторы будут вести в Аргентине и Бразилии переговоры. Есть прекрасная возможность сделать для них сбор в мае 2018 года перед чемпионатом мира.

Мы предложим провести его в Украине на позитивном уровне. Сейчас надо договориться об этом более детально – возможно, тогда же команды проведут несколько товарищеских матчей.

Понятно, что все может поменяться. Вдруг Аргентина вообще не попадет на чемпионат мира? Они об этом тоже говорят. Поэтому вопросов много, но предварительная договоренность есть, – сообщил Павелко.
ЧМ-2018, сборная Бразилии, сборная Аргентины, Андрей Павелко

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