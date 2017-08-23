Глава Пентагона прибыл в Украину

В Украину в прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис, а в аэропорту среди встречающих была посол США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает "112 Украина".

Визит Мэттиса приурочен к Дню Независимости Украины. 24 августа Мэттис примет участие в торжественных мероприятиях на Майдане Независимости, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

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"В ходе этих переговоров секретарь убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", – отметили в Пентагоне.