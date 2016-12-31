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Главные достижения украинцев 2016 в одном ролике (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/7_main.1483170492.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/7_tn.1483170492.jpg Украина Украина и ее граждане доказали, что нам есть, чем гордиться в этом году

Главные достижения украинцев 2016 в одном ролике (видео)

Сегодня, 09:47

Украина и ее граждане доказали, что нам есть, чем гордиться в этом году

В 2016 году Украина добилась немалых успехов. Фото: из открытых источников
В 2016 году Украина добилась немалых успехов. Фото: из открытых источников

2016 год сегодня завершит свою поступь и уступит место следующему – 2017.

Уходящий год был сложным, но при этом Украина добилась и немалых побед в совершенно разных сферах деятельности – от космических разработок до спорта, от кинематографа до альтернативной энергетики.

Представляем вам подборку главных достижений украинцев в 2016 году.
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Все новости по теме Итоги 2016 года.

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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