Главные достижения украинцев 2016 в одном ролике (видео)

Украина и ее граждане доказали, что нам есть, чем гордиться в этом году

2016 год сегодня завершит свою поступь и уступит место следующему – 2017.

Уходящий год был сложным, но при этом Украина добилась и немалых побед в совершенно разных сферах деятельности – от космических разработок до спорта, от кинематографа до альтернативной энергетики.

Представляем вам подборку главных достижений украинцев в 2016 году.