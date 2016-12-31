Главные достижения украинцев 2016 в одном ролике (видео)
Украина и ее граждане доказали, что нам есть, чем гордиться в этом году
2016 год сегодня завершит свою поступь и уступит место следующему – 2017.
Уходящий год был сложным, но при этом Украина добилась и немалых побед в совершенно разных сферах деятельности – от космических разработок до спорта, от кинематографа до альтернативной энергетики.
Представляем вам подборку главных достижений украинцев в 2016 году.
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