Гордон рассказал, как безвиз поможет изменить Украину

Сегодня, 10:34

Отмена виз для украинцев – это большой прорыв для страны, считает журналист

&quot;Безвиз&quot; поможет украинцам. Фото: focus.ua
"Безвиз" поможет украинцам. Фото: focus.ua

Безвизовый режим для Украины откроет возможность украинцам посмотреть, как живут в Европе и обрести для себя новые стандарты жизни, которые потом будут воплощаться в нашей стране. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, люди привезут из Европы новые ценности, которые будут внедрять в Украине.

"Когда украинцы увидят, как живут в Европе люди, сразу же зададутся вопросом: почему мы не можем сделать у себя дома хорошо? Мы что, идиоты?", – сказал Гордон и добавил, что когда смотришь на хорошее, а затем возвращаешься в более пресную среду обитания, сразу же хочется работать и трудиться, чтобы исправить ситуацию.

Он подчеркнул, что новое поколение готово к изменениям в стране, а безвиз поможет в этом.

"Люди носят Украину в своем сердце, потому что у нас страна – инвалид. Но сейчас уже появилось то поколение молодых людей, которые смогут изменить жизнь. На пожилых надежды мало – их мозги затуманены конспектированием Ленина, ими легко манипулировать. А вот молодежь более критична и поэтому европейские ценности ловит на лету" – заявил Гордон.

Как известно, Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима. Данное решение поддержал 521 евродепутат.

Теперь решение Европарламента должны будут утвердить в Совете ЕС 26 апреля, после чего в мае состоится церемония подписания документа. После всех этих процедур данное решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС и спустя 20 дней безвиз для Украины вступит в силу. Ориентировочно это будет в июне.

Также стало известно, в какие страны Европы будет действовать безвиз. Всего для свободных путешествий по Евросоюзу и Шенгену для украинцев будут доступны 30 стран.

Сайт "Сегодня" разобрался с самыми распространенными вопросами относительно безвизового режима с Евросоюзом – что это означает и как он будет действовать.
журналист, ЕС, гордон, безвизовый режим, безвиз

Вы сейчас просматриваете новость "Гордон рассказал, как безвиз поможет изменить Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Москвичи: "Украинцы - без виз, а обидно - нам"

Сегодня, 07:00

Некоторые респонденты заявили, что для путешествий им "хватает и России"

Политика

Арсен Аваков. Фото: архив

Аваков рассказал, когда заработает сайт сервиса по выдаче биометрических паспортов

10 Апреля, 21:02

Глава МВД заявил, что его ведомство не будет влиять на этот процесс, а коллеги в СБУ быстро решат эту проблему с провайдером

Крым

Крымчане тоже смогут ездить в ЕС без виз

В ЕС объяснили, как крымчанам поехать в Европу по "безивзу"

7 Апреля, 19:15

Жители аннексированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом Украины

Политика

Павел Климкин. Фото: kmu.gov.ua

Климкин попросил украинцев не волноваться, если их будут чуть дольше проверять на границах ЕС

7 Апреля, 10:40

Министр пояснил, что сегодня работает новый регламент Евросоюза относительно безопасности

Украина

"Выиграют миллионы украинцев": как будет действовать безвизовый режим и какие риски

7 Апреля, 07:56

Европарламент поддер­жал открытие гра­ниц с Украиной — поедем в июне

Мнения

Рефат Чубаров. Фото: inforesist.org

Жители Крыма, которые перешли на сторону оккупанта, не смогут воспользоваться безвизом - Чубаров

7 Апреля, 06:34

По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа, "эти враги не могут рассчитывать на то, что они каким-то образом могут воспользоваться безвизом"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования