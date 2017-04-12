Гордон рассказал, как безвиз поможет изменить Украину

Безвизовый режим для Украины откроет возможность украинцам посмотреть, как живут в Европе и обрести для себя новые стандарты жизни, которые потом будут воплощаться в нашей стране. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, люди привезут из Европы новые ценности, которые будут внедрять в Украине.

"Когда украинцы увидят, как живут в Европе люди, сразу же зададутся вопросом: почему мы не можем сделать у себя дома хорошо? Мы что, идиоты?", – сказал Гордон и добавил, что когда смотришь на хорошее, а затем возвращаешься в более пресную среду обитания, сразу же хочется работать и трудиться, чтобы исправить ситуацию.

Он подчеркнул, что новое поколение готово к изменениям в стране, а безвиз поможет в этом.

"Люди носят Украину в своем сердце, потому что у нас страна – инвалид. Но сейчас уже появилось то поколение молодых людей, которые смогут изменить жизнь. На пожилых надежды мало – их мозги затуманены конспектированием Ленина, ими легко манипулировать. А вот молодежь более критична и поэтому европейские ценности ловит на лету" – заявил Гордон.

Как известно, Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима. Данное решение поддержал 521 евродепутат.

Теперь решение Европарламента должны будут утвердить в Совете ЕС 26 апреля, после чего в мае состоится церемония подписания документа. После всех этих процедур данное решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС и спустя 20 дней безвиз для Украины вступит в силу. Ориентировочно это будет в июне.

Также стало известно, в какие страны Европы будет действовать безвиз. Всего для свободных путешествий по Евросоюзу и Шенгену для украинцев будут доступны 30 стран.

Сайт "Сегодня" разобрался с самыми распространенными вопросами относительно безвизового режима с Евросоюзом – что это означает и как он будет действовать.