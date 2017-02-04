Госпогранслужба передала в Авдеевку полевые кухни

Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов передали в Авдеевку полевые кухни. Их разместили в палаточном городке рядом с точками, где находятся представители госслужб и волонтерских организаций, сообщает в соцсети ведомство.

Пограничники привезли в Авдеевку полевые кухни. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Полевые кухни разместили в палаточном городке. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Напомним, боевики интенсивно обстреливают район Авдеевки с 29 января. Незаконные вооруженные формирования предприняли попытку провести наступательные действия и выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, но им это не удалось. Однако, в ходе противостояния погибли 10 украинских военнослужащих, еще 66 получили ранения.

По последним данным, бойцам ВСУ удалось занять стратегическую высоту под названием "Алмаз-2", где располагался опорный пункт т.н. "ДНР" в начале обострения боевых действий в районе Авдеевки.

Кроме того, в городе возникают сложности с отоплением, снабжением электроэнергией и водой. В результате обстрелов пострадало много жилых домов и Авдеевский коксохимический завод.





