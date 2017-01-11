Государство отказалось давать средства на лечение раненого на Донбассе военного (видео)

Снова ходить самостоятельно надеется раненый на Донбассе боец Игорь Федько. Ему надо буквально вырастить новую кость ноги. Как это сделать – медики знают. Но средства на дорогостоящее лечение государство отказалось давать.

Ветеран боевой операции Игорь Федько приехал в Киев на лечение из Херсонской области. Два года назад его ранило и задело кость. Три месяца полной неподвижности в госпитале. Потом понемногу учился ходить, но приговор врачей – передвигаться сможет только с костылями.

"Мне выбил пулей почти 5 см кости. В бедре в левом. Теперь я не могу практически нормально ходить", – говорит Игорь Федько.

У мужчины последняя надежда на уникальные биотехнологии. Когда из биоматериала пациента выращивают новые клетки.

С просьбой дать денег на операцию Игорь обратился в Министерство соцполитики. Ведь еще в начале года Верховная Рада приняла решение – выделить из бюджета 16 млн гривен на такое лечение. Впрочем, сбором средств до сих пор занимаются только волонтеры.

"Эти деньги нужно еще собирать, это длительный процесс. С самого начала мы понимаем, какая вообще травма, насколько серьезная. Мы знаем, что он может пойти, и мы можем его вылечить, соответственно мы и берем таких бойцов", – отметил Максим Рябоконь, руководитель Всеукраинского центра волонтеров.

В Минздраве объясняют: денег на выращивание кости бойцу не дадут, потому что эффективность этого метода лечения не доказана.

"Использование стволовых клеток не является лучшей комбинацией других методов лечения дефектов костей. Ни в одной стране мира подобное экспериментальное лечение не финансируется за государственные средства, не будет этого и в Украине", – заявил Александр Линчевский, заместитель министра здравоохранения Украины.

Впрочем, в Америке официально разрешили испытать лечение стволовыми клетками на людях еще шесть лет назад.

А в Украине подобным методом наши специалисты впервые вылечили пациента еще 12 лет назад – в Донецке.

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