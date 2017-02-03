ГПУ оценила "Межигорье" Януковича в миллиарды гривен (видео)

В Генпрокуратуре отметили, что сумма не окончательная – часть имущества еще предстоит описать и оценить

В Генпрокуратуре Украины оценивают имущество экс-президента Украины Виктора Януковича в "Межигорье" примерно в 10 млрд грн. Его описывали в течение прошлого года и половина из этой суммы уже доказана финансовыми документами, сообщает ТСН.

Сейчас описанное имущество арестовывают, но не весь общем целиком, а тематическими частями. Уже есть решение суда по автопарку, алкоголю и недвижимости, а теперь в список добавили еще и корабль-ресторан. В ближайшие две недели следователи подадут в суд иск о еще почти двух десятках объектов "Межигорья".

Когда завершат процедуру взятия всего имущества под арест и окончательно подсчитают его стоимость эти материалы будут добавлены к делу о завладении Януковичем государственной резиденцией.

"Израсходовано на строительство, закупку различного рода вещей и так далее – это не окончательная цифра, она может быть до 10 млрд грн. Это то, что касается расходов, например, ваза и документы, стоит столько-то. А там, где таких документов нет, будет назначаться экспертиза", – пояснил руководитель специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как сообщалось, накануне Печерский районный суд Киева принял решение о задержании лишенного звания президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее ходатайство в суд направил департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Решение принято в рамках расследования производства о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".