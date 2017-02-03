ГПУ оценила "Межигорье" Януковича в миллиарды гривен (видео)

Сегодня, 18:25

В Генпрокуратуре отметили, что сумма не окончательная – часть имущества еще предстоит описать и оценить

Интерьер виллы Януковича в Межигрорье. Фото: AFP
Интерьер виллы Януковича в Межигрорье. Фото: AFP

В Генпрокуратуре Украины оценивают имущество экс-президента Украины Виктора Януковича в "Межигорье" примерно в 10 млрд грн. Его описывали в течение прошлого года и половина из этой суммы уже доказана финансовыми документами, сообщает ТСН.

Сейчас описанное имущество арестовывают, но не весь общем целиком, а тематическими частями. Уже есть решение суда по автопарку, алкоголю и недвижимости, а теперь в список добавили еще и корабль-ресторан. В ближайшие две недели следователи подадут в суд иск о еще почти двух десятках объектов "Межигорья".

Когда завершат процедуру взятия всего имущества под арест и окончательно подсчитают его стоимость эти материалы будут добавлены к делу о завладении Януковичем государственной резиденцией.

"Израсходовано на строительство, закупку различного рода вещей и так далее – это не окончательная цифра, она может быть до 10 млрд грн. Это то, что касается расходов, например, ваза и документы, стоит столько-то. А там, где таких документов нет, будет назначаться экспертиза", – пояснил руководитель специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как сообщалось, накануне Печерский районный суд Киева принял решение о задержании лишенного звания президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее ходатайство в суд направил департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Решение принято в рамках расследования производства о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
строительство, суд, Янукович, иск, стоимость, арест, ГПУ, документы, Межигорье, ходатайство, материалы, имущество, экспертиза, следователи, ваза, миллиарды, Горбатюк

Вы сейчас просматриваете новость "ГПУ оценила "Межигорье" Януковича в миллиарды гривен (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

Суд наложил арест на корабль-ресторан Януковича

Вчера, 22:28

В Генпрокуратуре обещают, что корабль со всем имуществом останется на прежнем месте и будет, как и раньше, открыт для туристов

Политика

Виктор Янукович. Фото: ТАСС

Следствие по делу о госизмене Януковича не может быть завершено - адвокат

30 Января, 18:06

По словам Сердюка, для этого пока не выполнены все необходимые действия, в том числе со стороны РФ

Политика

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

Защита Януковича отказалась приступить к ознакомлению с материалами по делу о госизмене

30 Января, 17:43

По словам Кравченко, защитникам Януковича вручены повестки, чтобы они явились в суд для ознакомления с материалами досудебного расследования с 31 января по 3 февраля

Политика

Януковичу обещают безопасность. Фото: ZN.ua

В ГПУ заверили Януковича, что в Украине его жизни ничего не угрожает

30 Января, 16:57

Бывшему гаранту готовы организовать круглосуточную охрану, если он явится в Украину, отметил прокурор

Украина

Виктор Янукович. Фото: ТАСС

Янукович заявляет, что готов сотрудничать с украинским следствием

30 Января, 16:06

При этом сотрудничество со следствием экс-президент Украины видит только на территории РФ

Происшествия и криминал

Виктор Янукович. Фото: news-cloud.net

Госфинмониторинг рассказал, сколько миллиардов гривен отмыли Янукович и его команда

30 Января, 15:11

Служба направила в правоохранительные органы более полутысячи материалов, касающихся финансовых преступлений экс-президента

Политика

Виктор Янукович. Фото: AFP

Адвокат рассказал, когда Янукович приедет в Украину

29 Января, 17:40

Экс-президент ждет, когда начнется "движение" по делу о покушении на него

Политика

Виктор Янукович. Фото: zn.ua

В ГПУ сообщили новые подробности о письме Януковича к Путину

27 Января, 17:29

Генеральной прокуратуре было давно известно о письме экс-гаранта к российскому лидеру

Политика

Прокуратура вызывает Януковича. Фото: 112.ua

ГПУ вызвала Януковича

29 Января, 17:04

Экс-президенту и его защите намерены вручить материалы досудебного расследования

Политика

Виктор Янукович. Фото: ТАСС

С марта на экранах всей страны: Луценко анонсировал открытый суд над Януковичем

27 Января, 13:40

Все материалы дела в ближайшее время будут переданы стороне защиты, отметил глава ГПУ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования