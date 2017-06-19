ГПУ сообщила о подозрении российскому генералу за иловайский котел

Высокопоставленный российский военачальник объявлен в розыск и суд разрешил его задержать

Первому заместителю начальника Генерального штаба РФ генерал-полковнику Николаю Богдановскому сообщено о подозрении в убийстве украинских военных во время окружения в Иловайске (Донецкая область). Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "РБК-Украина".

Отмечается, что суд дал добро на его задержание.

"По факту вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения в районе Иловайска Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковнику Богдановскому, который объявлен в розыск", – говорится в ответе ГПУ.

Напомним, военное вторжение российских войск в Иловайск началось 25 августа 2014 года и привело к возникновению иловайского котла, в который угодили порядка 1000 бойцов ВСУ и добровольческих батальонов. Генштаб признал, что в планировании операций не учитывалась возможность российского вторжения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал главную причину иловайской трагедии.