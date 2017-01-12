ГПУ знала о 30 млн долларов Лазаренко в Литве – Енин

Генеральная прокуратура рассчитывает вернуть эти деньги в Украину после решения американского суда

Генпрокуратура Украины (ГПУ) знала о 30 млн долларов бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в Литве. Об этом написал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Обнаруженные журналистским расследованием OCCRP 30 млн долларов Павла Лазаренко в Литве не стали новостью для Генпрокуратуры Украины, которая активно работает над их возвращением в Украину в течение последнего полугода. Указанные деньги являются частью 280 млн долларов , которые были арестованы на основании ходатайств американской Фемиды в пяти юрисдикциях мира", – написал Енин на своей странице в Facebook.

По словам Енина, ГПУ сотрудничает с американскими партнерами для возвращения денег Лазаренко в Украину. Процесс возврата активов начнется в случае положительного решения суда США.

Как сообщалось, международный проект журналистских расследований "Проект расследования коррупции и организованной преступности" (OCCRP) обнаружил около 30 млн долларов средств, связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, которые находятся на счете в банке в Литве.

Средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

Банк отказался комментировать эти данные.