Гройсман пообещал среднюю продолжительность жизни в Украине до 80 лет

На такой уровень украинцы смогут выйти при условии успешного проведения медицинской реформы, отметил премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен увеличить среднюю продолжительность жизни украинцев с помощью внедрения медицинской реформы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года работы Кабмина, передает 112.ua.

По его мнению, загвоздка кроется в проведении реформы.

"Мы сегодня имеем продолжительность жизни украинцев 71 год в среднем. Это абсолютно несправедливо. Если бы мы провели реформу, люди жили бы 78-80 лет. Более того, если бы мы ввели систему страховой медицины, то сегодня бы она эффективно работала", – сказал Гройсман.

При этом премьер отметил, что в то же время 90% украинцев отказываются от лечения, потому что для них это дорого.

"Мы должны изменить эту систему и провести необходимые изменения и реформы", – добавил премьер.

Как сообщались осенью прошлого года в Институте демографии, сейчас средний уровень продолжительности жизни мужчин и женщин в Украине составляет 71,4 года.

Для сравнения, в Европейском союзе средняя продолжительность жизни превысила 80 лет. Отметим, что на Западе продолжительность жизни уровня Украины была зафиксировано еще в далеком 1990 году.