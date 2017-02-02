Гройсман призвал поддерживать молодых ученых (видео)

Сегодня, 22:03

По его словам, надо менять и саму систему финансирования науки, повышать эффективность использования ресурсов


Поддерживать молодых ученых призвал премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня он обсудил проблемы исследователей с самым молодым доктором физико-математических наук. Ольга Броварец нашла способ разработать лекарство от рака. Владимир Гройсман поздравил ученую с открытием. И пообещал – мотивировать украинских ученых работать в родной стране.

"Надо менять и саму систему финансирования науки, повышать эффективность использования ресурсов… Научной молодежи чрезвычайно важно иметь шанс на реализацию в Украине, родном государстве, чтобы применить свой талант и потенциал на реализацию в собственной стране", – сказал Владимир Гройсман.
наука, финансирование, ученые, гройсман, броварец

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"Сегодня"

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