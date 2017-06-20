Гройсман рассказал, когда все дороги в Украине будут отремонтированы

Сегодня, 16:46

Две трети отремонтированных дорог соответствуют качеству и европейским стандартам, считает премьер

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже через 5-7 лет в Украине все дороги будут в хорошем состоянии. Об этом он сказал во время инспекции украинских дорог на трассе М-05 Киев - Одесса.

"Мы не будем останавливаться, и уже фактически через 5-7 лет украинские дороги будут абсолютно в нормальном качественном состоянии", – сказал Гройсман.

Он отметил, что в апреле начали ямочный ремонт, а сейчас автодорожники перешли на реконструкцию дорог.

"Сейчас мы по каждой области разрабатываем план реконструкции и строительства дорог. "Укравтодор" занят планом на 2018-2022 годы по ремонту и реконструкции. С 1 января запускаем новый дорожный фонд, и будем аккумулировать ресурсы и наращивать объемы работ с требованиями к соответствующему качеству", – сказал премьер.

Гройсман также подчеркнул, что две трети отремонтированных дорог соответствуют качеству и европейским стандартам.
премьер, ремонт, дороги, укравтодор, гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман рассказал, когда все дороги в Украине будут отремонтированы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Весы для фур. Проверяют вес автомобиля во избежание перегруза. Фото: izbirkom.org.ua

Одесские магистрали от перегруза спасают весами: на установку выделили 7 млн

Сегодня, 07:26

Чтобы уберечь главные магистрали области от выбоин, там будут проверять вес транспорта

Транспорт

Фото: Facebook

Правительство за три года планирует выделить 154 млрд грн на дороги

14 Июня, 16:10

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн

Авто

Предельную скорость в городах хотят ограничить до 50 км/ч. Фото: autozhodino.by

В городах хотят уменьшить предельную скорость на дорогах и увеличить штрафы

14 Июня, 13:37

Ограничение предлагается "подвинуть" на 10 км/ч – до 50 км/ч

Транспорт

Украинские дороги остаются одними из худших в мире

Украина попала в ТОП-10 стран с худшими в мире дорогами

6 Июня, 13:35

Самое высокое качество дорожного покрытия оказалось во Франции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования