Гройсман рассказал, когда все дороги в Украине будут отремонтированы

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже через 5-7 лет в Украине все дороги будут в хорошем состоянии. Об этом он сказал во время инспекции украинских дорог на трассе М-05 Киев - Одесса.

"Мы не будем останавливаться, и уже фактически через 5-7 лет украинские дороги будут абсолютно в нормальном качественном состоянии", – сказал Гройсман.

Он отметил, что в апреле начали ямочный ремонт, а сейчас автодорожники перешли на реконструкцию дорог.

"Сейчас мы по каждой области разрабатываем план реконструкции и строительства дорог. "Укравтодор" занят планом на 2018-2022 годы по ремонту и реконструкции. С 1 января запускаем новый дорожный фонд, и будем аккумулировать ресурсы и наращивать объемы работ с требованиями к соответствующему качеству", – сказал премьер.

Гройсман также подчеркнул, что две трети отремонтированных дорог соответствуют качеству и европейским стандартам.