Гройсман рассказал, на сколько нужно увеличить оборонный бюджет

Увеличение оборонного бюджета будет возможно лишь при условии роста экономики, сказал премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что оборонный бюджет Украины нужно увеличить вдвое, чтоб повысить обороноспособность страны. Об этом он сказал в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде, передает NewsOne.

Гройсман хочет увеличить бюджет на оборону и безопасность до 260 миллиардов гривен.

"Я хочу подчеркнуть: мы имеем сегодня 130 млрд грн бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю, что самыми лучшими аплодисментами будет увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", – сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что для увеличения расходов на армию нужно сначала подтянуть экономику.

Как заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов, на оборону и безопасность на 2017 год в Украине выделили беспрецедентно большой бюджет – более 5% от ВВП.