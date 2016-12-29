Играющий в Бельгии Андрей Тотовицкий хочет вернуться в "Шахтер"

Футболист "Шахтера" Андрей Тотовицкий, который провел полгода в аренде в бельгийском "Кортрейке", ждет дальнейших новостей насчет своей карьеры.

- Я и сам пока не знаю, где буду. Предстоит разговор с "Шахтером", посмотрим, что мне скажут. Изначально был разговор, что я ухожу на полгода в аренду, так что меня могут вернуть.

- Ты хочешь вернуться?

- Если в "Шахтер", то хочу. А если нет, то смысл мне здесь оставаться? Я тогда уеду в Бельгию, – сказал Тотовицкий каналу "Футбол 1".

В этом сезоне Тотовицкий сыграл в 11 матчах в чемпионате Бельгии и забил два гола, еще две игры и один гол – в Кубке Бельгии.