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Играющий в Бельгии Андрей Тотовицкий хочет вернуться в "Шахтер" http://www.segodnya.ua/img/article/7841/71_main.1482996747.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/71_tn.1482996747.jpg Украина Полузащитник "Кортрейка" ждет новостей о своей дальнейшей судьбе

Играющий в Бельгии Андрей Тотовицкий хочет вернуться в "Шахтер"

Сегодня, 12:40

Полузащитник "Кортрейка" ждет новостей о своей дальнейшей судьбе

Андрей Тотовицкий. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Андрей Тотовицкий. Фото ФК "Шахтер"

Футболист "Шахтера" Андрей Тотовицкий, который провел полгода в аренде в бельгийском "Кортрейке", ждет дальнейших новостей насчет своей карьеры.

- Я и сам пока не знаю, где буду. Предстоит разговор с "Шахтером", посмотрим, что мне скажут. Изначально был разговор, что я ухожу на полгода в аренду, так что меня могут вернуть.

- Ты хочешь вернуться?
- Если в "Шахтер", то хочу. А если нет, то смысл мне здесь оставаться? Я тогда уеду в Бельгию, – сказал Тотовицкий каналу "Футбол 1".

В этом сезоне Тотовицкий сыграл в 11 матчах в чемпионате Бельгии и забил два гола, еще две игры и один гол – в Кубке Бельгии.
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, чемпионат Бельгии, Андрей Тотовицкий, Кортрейк

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Источник:

Канал Футбол

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