Игрок "Динамо" получил перелом в матче чемпионата Франции
Юнес Беланда пропустит от четырех до шести недель
Полузащитник французской "Ниццы" и сборной Марокко Юнес Беланда травмировался в гостевом поединке французской Лиги 1 против "Бордо" (0:0).
Напомним, что уже в компенсированное время отчетной встречи 26-летний атакующий хавбек, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", был удален.
Как сообщает официальный сайт "Ниццы", после матча Беланда прошел углубленное медобследование, которое выявило у него перелом пальца ноги.
Отмечается, что марокканец пропустит от 4 до 6 недель.
В текущем сезоне Беланда отыграл за "Ниццу" во всех турнирах 21 матч, отметившись 3 голами и 4 ассистами.
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