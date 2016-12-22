Игрок "Динамо" получил перелом в матче чемпионата Франции

Юнес Беланда пропустит от четырех до шести недель

Полузащитник французской "Ниццы" и сборной Марокко Юнес Беланда травмировался в гостевом поединке французской Лиги 1 против "Бордо" (0:0).

Напомним, что уже в компенсированное время отчетной встречи 26-летний атакующий хавбек, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", был удален.

Как сообщает официальный сайт "Ниццы", после матча Беланда прошел углубленное медобследование, которое выявило у него перелом пальца ноги.

Отмечается, что марокканец пропустит от 4 до 6 недель.

В текущем сезоне Беланда отыграл за "Ниццу" во всех турнирах 21 матч, отметившись 3 голами и 4 ассистами.