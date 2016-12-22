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Игрок "Динамо" травмировался во время отпуска (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/56_main.1482422915.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/56_tn.1482422915.jpg Украина Владислав Калитвинцев получил повреждение во время игры в теннисбол

Игрок "Динамо" травмировался во время отпуска (фото)

Сегодня, 18:08

Владислав Калитвинцев получил повреждение во время игры в теннисбол

Владислав Калитвинцев. Фото Instagram
Владислав Калитвинцев. Фото Instagram

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, выступающий на правах аренды за одесский "Черноморец", получил травму на отдыхе в Констанце на Сейшельских островах.

Игра в теннисбол с тремя футболистами "Шахтера" закончилась для Влада мышечным повреждением, которое он уже оперативно залечивает.

"Поиграл один в теннисбол..." – грустно сообщил Калитвинцев и приложил это фото на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне Калитвинцев провел за одессий клуб 12 матчей в чемпионате Украины.

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отпуск, футбол, Динамо Киев, Владислав Калитвинцев

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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