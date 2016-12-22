Игрок "Динамо" травмировался во время отпуска (фото)

Владислав Калитвинцев получил повреждение во время игры в теннисбол

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, выступающий на правах аренды за одесский "Черноморец", получил травму на отдыхе в Констанце на Сейшельских островах.

Игра в теннисбол с тремя футболистами "Шахтера" закончилась для Влада мышечным повреждением, которое он уже оперативно залечивает.

"Поиграл один в теннисбол..." – грустно сообщил Калитвинцев и приложил это фото на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне Калитвинцев провел за одессий клуб 12 матчей в чемпионате Украины.