Игрок "Динамо" травмировался во время отпуска (фото)
Владислав Калитвинцев получил повреждение во время игры в теннисбол
Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, выступающий на правах аренды за одесский "Черноморец", получил травму на отдыхе в Констанце на Сейшельских островах.
Игра в теннисбол с тремя футболистами "Шахтера" закончилась для Влада мышечным повреждением, которое он уже оперативно залечивает.
"Поиграл один в теннисбол..." – грустно сообщил Калитвинцев и приложил это фото на своей странице в Instagram.
В текущем сезоне Калитвинцев провел за одессий клуб 12 матчей в чемпионате Украины.
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