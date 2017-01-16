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Игрок "Шахтера" Бернард рассказал первых днях сборов в Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7885/68_main.1484560172.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/68_tn.1484560172.jpg Украина Непросто придется в первые три-четыре дня, пока организм привыкает к нагрузкам

Игрок "Шахтера" Бернард рассказал первых днях сборов в Испании

Сегодня, 11:49

Непросто придется в первые три-четыре дня, пока организм привыкает к нагрузкам

Бернард. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Бернард. Фото ФК "Шахтер"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард рассказал о своем отпуске, первых днях сборов и почему ему так нравятся тренировки Паулу Фонсеки.

- Бернард, какие впечатления от первых дней сборов?

- Всегда важно начинать нашу подготовку ко второй половине сезона таким образом: очень интенсивно и качественно. Все мы понимаем, что первые дни сборов будут насыщенными и сложными. Непросто придется в первые три-четыре дня, пока организм привыкает к нагрузкам. В спортивном центре в нашем распоряжении несколько полей, что очень удобно. Я уверен, мы здесь выполним хорошую работу и подойдем к нашим играм, особенно к важнейшим поединкам против "Сельты", полностью подготовленными.

- Вам хватило времени, чтобы отдохнуть в отпуске? Как вы его провели?

- Отпуск прошел отлично. Успел все: был и с семьей, и с друзьями, путешествовал. Это очень важно – дать отдохнуть голове и телу после первой части сезона. Было много сложных матчей, мы прекрасно поработали и заслужили отдых. Но это уже позади. Теперь нас ждут важные игры, и мы должны выложиться по максимуму на сборах, чтобы набрать хорошую форму и продолжить побеждать.

- Раньше в начале сборов было много беговой работы, а сейчас команда занимается исключительно с мячом. Для бразильцев это особенно радостно?

- Для нас, футболистов, это очень круто, без всяких сомнений! Летнее межсезонье мы начинали тоже с мячом, и результаты были просто отличными. Поэтому видно, что вся работа хорошо продумана. Тренерский штаб прекрасно понимает, что нужно игрокам. Это делается не для нашего удовольствия, а для блага всей команды. А результаты вы увидите уже на поле.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Бернард

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Официальный сайт ФК "Шахтер"

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