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Игрок "Шахтера" сделал селфи со звездой "Барселоны" Неймаром http://www.segodnya.ua/img/article/7824/47_main.1482494369.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/47_tn.1482494369.jpg Украина Тайсон сфотографировался с Неймаром – одним из самых дорогих футболистов мира

Игрок "Шахтера" сделал селфи со звездой "Барселоны" Неймаром

Сегодня, 13:59

Тайсон сфотографировался с Неймаром – одним из самых дорогих футболистов мира

Тайсон и Неймар. Фото Instagram
Тайсон и Неймар. Фото Instagram

Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон в эти дни находится в Бразилии, где сыграл в нескольких благотворительных поединках. Тайсон, в частности, поучаствовал в благотворительном матче, организованном в память о погибших в авиакатастрофе футболистов клуба "Шапекоэнсе", в котором отметился голом и двумя результативными передачами.

Также Тайсон сделал селфи со звездой "Барселоны" Неймаром, который занимает третье место в мире по трансферной стоимости футболиста.

Самые дорогие футболисты мира по версии transfermarkt:

Лео Месси – 120 млн
Криштиану Роналду – 110 млн
Неймар – 100 млн
Гарет Бейл – 90 млн
Шахтер Донецк, Неймар, Тайсон футболист

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Источник:

Сегодня|Спорт

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