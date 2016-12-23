Игрок "Шахтера" сделал селфи со звездой "Барселоны" Неймаром
Тайсон сфотографировался с Неймаром – одним из самых дорогих футболистов мира
Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон в эти дни находится в Бразилии, где сыграл в нескольких благотворительных поединках. Тайсон, в частности, поучаствовал в благотворительном матче, организованном в память о погибших в авиакатастрофе футболистов клуба "Шапекоэнсе", в котором отметился голом и двумя результативными передачами.
Также Тайсон сделал селфи со звездой "Барселоны" Неймаром, который занимает третье место в мире по трансферной стоимости футболиста.
Самые дорогие футболисты мира по версии transfermarkt:
Лео Месси – 120 млн
Криштиану Роналду – 110 млн
Неймар – 100 млн
Гарет Бейл – 90 млн
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