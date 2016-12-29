Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом (видео)
Теплые слова фанатам выразили Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Ирина Зварич и Ия Андрущак
Перед новогодними праздниками игроки национальной сборной Украины записали поздравления болельщикам.
Соответствующее видео с поздравлениями разместила ФФУ на своей странице в Youtube.
Теплые слова фанатам выразил полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и игрок голландского ПСВ Александр Зинченко.
К поздравлениям присоединились игроки женской сборной страны Ирина Зварич и Ия Андрущак.
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