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Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/26_main.1483025140.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/26_tn.1483025140.jpg Украина Теплые слова фанатам выразили Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Ирина Зварич и Ия Андрущак

Игроки сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом (видео)

Сегодня, 17:25

Теплые слова фанатам выразили Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Ирина Зварич и Ия Андрущак


Перед новогодними праздниками игроки национальной сборной Украины записали поздравления болельщикам.

Соответствующее видео с поздравлениями разместила ФФУ на своей странице в Youtube.

Теплые слова фанатам выразил полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и игрок голландского ПСВ Александр Зинченко.

К поздравлениям присоединились игроки женской сборной страны Ирина Зварич и Ия Андрущак.
футбол, Сборная Украины, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Ирина Зварич, Ия Андрущак

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Источники:

ФФУ, YouTube, Сегодня|Спорт

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