Игроки "Шахтера" сдали кровь и рассказали, как поправились на голубцах и чебуреках (фото)

В субботу утром "Шахтер" вылетает на свой первый сбор, в испанской Ла-Манге. А накануне "оранжево-черные" проходили медосмотр в одном из диагностических центров Киева. Пилотная группа "горняков", отправившаяся по кабинетам докторов вчера утром, оказалась "под прицелом" "Сегодня".

Первыми пройти все процедуры выпало Никите Шевченко и Николаю Матвиенко. Чтобы поскорее управиться, ребята приехали даже чуть ранее объявленных 8:30. Перечень кабинетов, обязательных для посещения, был традиционным для ежегодного осмотра после зимних каникул: анализ крови, УЗИ щитовидной железы и внутренних органов, кардиолог, окулист, рентген грудной клетки. В итоге, именно Шевченко стал победителем своеобразного марафона: он быстрее всех, часа за полтора, пробежался по необходимым адресатам на разных этажах диагностического центра и собрал полный комплект отметок в обходном листе. Удивленные возгласы припоздавших партнеров: "Ты что — уже?" — резервный голкипер "горняков" парировал шуткой: "Так я здесь со вчерашнего вечера. Сколько можно?".

Вообще, шуток и "горбылей" было немало — игроки за время каникул явно соскучились по командной атмосфере. То и дело подначивал молодых партнеров Ярослав Ракицкий. Но и сам в какой-то момент оказался объектом шутки. На вопрос врача-окулиста, почему он к ней не заходит, Ярик ответил, что кабинет офтальмолога в его "бегунке" не указан. "Правда? А это что?" — ткнула женщина пальцем в список. "Действительно", — удивленно согласился Ракицкий. Естественно, что заходя в кабинет, он услышал вслед от кого-то из партнеров крылатую фразу из кинокомедии "Операция Ы": "Так ты зрячий? Сейчас станешь слепым". Кстати, спустя некоторое время врач-окулист перехватила в коридоре и корреспондента "Сегодня": "Вы тоже с командой?" — "Почти". — "Я вас попрошу: у меня уже все были, кроме одного. Ордец (подсмотрев фамилию в циркуляре) — если увидите его, пусть идет в 212-й кабинет. Срочно. Я жду только его". Пообещав помочь, я неслабо побегал по клинике в поисках Ивана, но все же нашел его, этажом ниже, и отправил в нужном направлении.

Вспоминая отпуск, многие ребята признавались, что, навещая родителей, позволили себе от души полакомиться любимыми домашними блюдами. Андрея Борячука мама каждый день кормила голубцами ("Я из-за них на пару килограммов поправился, теперь надо быстренько сбрасывать"), Виктора Коваленко — оливье ("С детства очень его люблю"), а Ордец "злоупотреблял" греческими чебуреками (Волноваха, откуда Иван родом, славится этим блюдом на всю округу).

Впрочем, не забывали "горняки" на отдыхе следить и за футбольными новостями, в том числе за своим будущим соперником в ЛЕ "Сельтой". "Смотрел их игру с "Валенсией" в Кубке Испании ("кельты" в гостях победили 4:1. — Авт.), — рассказал Ярослав Ракицкий. — Команда их, конечно, в полном порядке. Тики-таку играют нормально. Один из самых неприятных соперников, который мог попасться. И чемпионат у них идет без перерыва".

Сегодня диагностический центр посетит вторая группа украинцев "Шахтера", среди которых и вернувшийся из аренды в "Анжи" форвард Филипп Будковский. Впрочем, в Киеве была лишь первая часть программы медосмотра. Как рассказали нам сотрудники клубной медслужбы, продолжение последует во время сборов, с участием подъехавших бразильцев. "В первый же день все на плац, и сдавать антропометрию: рост, вес, окружность грудной клетки, бедра и голени, — говорят медики. — Кстати, во время отпуска бразильцы почти всегда набирают лишний вес, наши — очень редко. Потому что уже за неделю до конца отпуска начинают тренироваться, бегать, играть в футбол. А есть и такие, которые просто не склонны к полноте. И потом, лишний вес еще ни о чем не говорит — а может человек месяц провел в фитнес-клубе и набрал килограмм мышечной массы? Поэтому измеряется и размер жировых складок — данные берутся в девяти разных местах. Но в любом случае: никаких штрафов за лишний вес после отпуска не предусмотрено, просто заставят как можно быстрее согнать".