Илья Марченко: "Матч с Марреем – лучший для меня за последнее время"

Украинский теннисист Илья Марченко (95-й в рейтинге – хотя после игры бывший №1 рейтинга Матс Виландер подметил, что украинец заслуживает высшей позиции в туре) дал бой первой ракетке мира Энди Маррею на старте Australian Open.

В первых двух сетах теннисисты шли почти на равных, а Марченко по итогу матча даже оказался лучшим по количеству выигранных мячей у сетки – 82% и 33 выхода, Маррей приблизился к сетке лишь 10 раз и только 6 – удачно. Но Энди таки дожал украинца – 7:5, 7:6 (5), 6:2.

"Тяжелый матч. В первую очередь физически, – признался нам Илья. – За последнее время это был, наверное, лучший мой матч. Мне кажется, Энди не показал свой лучший теннис сегодня, но этого хватило, чтобы пройти дальше. Топ-игроки тоже люди и испытывают волнение и дискомфорт в первых матчах".



Маррей склонен первую неделю "Шлемов" проводить не на высшем уровне, но все равно был недоволен своей медлительностью и недостаточной активностью, что в привычном стиле раздраженно озвучивал на корте. Возможно, не совсем подобающее поведение для недавно посвященного в рыцари шотландца, но и сам он, кажется, не совсем комфортно чувствует себя в статусе "сэра" и на вопрос журналиста после матча "Как нам теперь к вам обращаться?" Маррей ответил просто: "Энди". "Уверены?" – переспросили у него. "Очень уверен", – с улыбкой поставил точку теннисист.

А ведь к встрече с Энди Марченко мог и не подготовиться как следует. В своем "Твиттере" Илья пожаловался: "Даже если вы играете на Арене Рода Лейвера в понедельник, это не значит, что вам позволят там тренироваться в воскресенье". Но благодаря второй ракетке страны Лесе Цуренко, которой корт таки выделили, Илья попал на стадион до игры – "жертвы" жребия провели спарринг вместе.