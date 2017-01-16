Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Илья Марченко: "Матч с Марреем – лучший для меня за последнее время" http://www.segodnya.ua/img/article/7887/10_main.1484577715.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/10_tn.1484577715.jpg Украина Наш теннисист на старте Australian Open проиграл первой ракетке мира

Илья Марченко: "Матч с Марреем – лучший для меня за последнее время"

Сегодня, 16:41

Наш теннисист на старте Australian Open проиграл первой ракетке мира

Илья Марченко в матче против Маррея. Фото AFP
Илья Марченко в матче против Маррея. Фото AFP

Украинский теннисист Илья Марченко (95-й в рейтинге – хотя после игры бывший №1 рейтинга Матс Виландер подметил, что украинец заслуживает высшей позиции в туре) дал бой первой ракетке мира Энди Маррею на старте Australian Open.

В первых двух сетах теннисисты шли почти на равных, а Марченко по итогу матча даже оказался лучшим по количеству выигранных мячей у сетки – 82% и 33 выхода, Маррей приблизился к сетке лишь 10 раз и только 6 – удачно. Но Энди таки дожал украинца – 7:5, 7:6 (5), 6:2.

"Тяжелый матч. В первую очередь физически, – признался нам Илья. – За последнее время это был, наверное, лучший мой матч. Мне кажется, Энди не показал свой лучший теннис сегодня, но этого хватило, чтобы пройти дальше. Топ-игроки тоже люди и испытывают волнение и дискомфорт в первых матчах".

Маррей склонен первую неделю "Шлемов" проводить не на высшем уровне, но все равно был недоволен своей медлительностью и недостаточной активностью, что в привычном стиле раздраженно озвучивал на корте. Возможно, не совсем подобающее поведение для недавно посвященного в рыцари шотландца, но и сам он, кажется, не совсем комфортно чувствует себя в статусе "сэра" и на вопрос журналиста после матча "Как нам теперь к вам обращаться?" Маррей ответил просто: "Энди". "Уверены?" – переспросили у него. "Очень уверен", – с улыбкой поставил точку теннисист.

А ведь к встрече с Энди Марченко мог и не подготовиться как следует. В своем "Твиттере" Илья пожаловался: "Даже если вы играете на Арене Рода Лейвера в понедельник, это не значит, что вам позволят там тренироваться в воскресенье". Но благодаря второй ракетке страны Лесе Цуренко, которой корт таки выделили, Илья попал на стадион до игры – "жертвы" жребия провели спарринг вместе.
теннис, теннисист, Australian Open, Илья Марченко, Большой шлем

Вы сейчас просматриваете новость "Илья Марченко: "Матч с Марреем – лучший для меня за последнее время"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Катерина Макаревская

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Леся Цуренко - Ангелик Кербер. Фото AFP

Леся Цуренко дала бой первой ракетке мира, но проиграла

Сегодня, 12:20

Украинская теннисистка в первом раунде Australian Open проиграла Ангелике Кербер

Украина

Элина Свитолина в Мельбурне. Фото AFP

Элина Свитолина: "Сделала подарок маме на день рождения"

Сегодня, 11:50

Украинская теннисистка с победы стартовала на Australian Open

Украина

Илья Марченко - Энди Маррей. Фото AFP

Илья Марченко не смог обыграть лучшего теннисиста планеты

Сегодня, 09:06

Вторая ракетка Украины на старте Australian Open уступил Энди Маррею в трех сетах

Украина

Элина Свитолина легко прошла Воскобоеву на старте Australian Open. Фото AFP

Первая ракетка Украины с победы стартовала на Australian Open

Сегодня, 08:50

Элина Свитолина в матче первого круга разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.