Илья Марченко не смог обыграть лучшего теннисиста планеты (фото)
Вторая ракетка Украины на старте Australian Open уступил Энди Маррею в трех сетах
Второй по рейтингу теннисист Украины Илья Марченко утром в понедельник в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии сражался с первой ракеткой мира Энди Марреем. Поединок на центральном корте первого в 2017 году турнира "Большого шлема" выиграл британец – 7:5, 7:6, 6:2.
В рейтинге АТР Илья Марченко занимает 95-е место, Энди Маррей – первое.
Ранее сегодня Катерина Козлова проиграла экс-первой ракетке мира Венус Уильямс, а Элина Свитолина легко обыграла теннисистку из Казахстана Галину Воскобоеву.
Вы сейчас просматриваете новость "Илья Марченко не смог обыграть лучшего теннисиста планеты (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии