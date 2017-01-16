Илья Марченко не смог обыграть лучшего теннисиста планеты (фото)

Второй по рейтингу теннисист Украины Илья Марченко утром в понедельник в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии сражался с первой ракеткой мира Энди Марреем. Поединок на центральном корте первого в 2017 году турнира "Большого шлема" выиграл британец – 7:5, 7:6, 6:2.

В рейтинге АТР Илья Марченко занимает 95-е место, Энди Маррей – первое.

Ранее сегодня Катерина Козлова проиграла экс-первой ракетке мира Венус Уильямс, а Элина Свитолина легко обыграла теннисистку из Казахстана Галину Воскобоеву.