Институт туберкулеза на грани вымирания: денег не хватает на еду пациентам и зарплаты врачам

Дректор Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского АМН Украины, академик Юрий Фещенко сообщил о критической ситуации в Институте туберкулеза. По словам Фещенко, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено Законом Украины. Кроме того существует дефицит в размере 2 млн грн в выплате заработных плат сотрудникам, пишет УНН.

"Так сложилось, что на январь месяц – ноль гривен финансирование питания больных, и до 20 января на медикаменты также ноль гривен было выделено. И кроме того, повышение заработной платы. У нас 1124 сотрудника и из них 28 подпадают под повышение заработной платы. Так нам не то, что кто-то что-то дал на эту компенсацию, – у нас дефицит 2 млн 334 тыс грн. И это на январь месяц. то есть, дефицит заработной платы у нас где-то 80%" , – рассказал Фещенко.

По его словам, в клинике института на лечении находится 280 больных активным туберкулезом.

"Всего 280 больных активным туберкулезом, а эта группа у нас социально защищена, поскольку государство гарантирует бесплатное лечение. А дети – 70 больных – фактически дважды защищены. Мы не можем давать им таблетки и не кормить их. А у нас больные – это самые тяжелые больные со всех районов Украины. Это пациенты, которым не смогли установить диагноз на месте, или с проблемами лечения ", – сказал он.

По словам академика, в связи с недофинансированием персонал увольняется, а собрать желающих работать с различными формами туберкулеза очень трудно.

"Мы прекратили с 1 января госпитализацию больных. Таблетки мы найдем, а вот питание, я уже не говорю о полноценном, сбалансированном питании, которое является одним из элементов комплексной терапии больных туберкулезом, – нет", – отметил Фещенко. По словам медика, невозможно, чтобы больные питались сами, потому что это нарушение их санитарных законов.

Он добавил, что институт уже обратился с письмом к премьер-министру по поводу этой ситуации, а также обращались к депутатам.

"Премьеру мы написали и даже применили такое выражение, что у нас, если брать пример нашего Института и по профилю и в ситуации, то это гуманитарная катастрофа: несколько сотен людей нездоровых оказались в такой ситуации, ведь согласно всем законам мировых и украинских , больные туберкулезом, тем более если они находятся в стационаре, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным лечением и я уже не говорю о проблеме коммунальных платежей. Институт на грани исчезновения практически, а мы, научно-исследовательское учреждение такого типа, единые на всю Украину. к слову, в такой ситуации не только наш Институт, все институты ", – рассказал он.



Как сообщалось, ранее заслуженный врач Украины Михаил Костылев сообщил, что в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова сложилась критическая ситуация с финансированием. Средств не хватает на выплату заработных плат и на оплату энергоносителей.