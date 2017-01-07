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Ириша Блохина страстным поцелуем поздравила всех с Рождеством (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/93_main.1483794089.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/93_tn.1483794089.jpg Украина Хореограф-постановщик сборной Украины по художественной гимнастике пожелала исполнения желаний

Ириша Блохина страстным поцелуем поздравила всех с Рождеством (фото)

Сегодня, 17:30

Хореограф-постановщик сборной Украины по художественной гимнастике пожелала исполнения желаний

Ириша Блохина с мужем Алексеем. Фото Instagram
Ириша Блохина с мужем Алексеем. Фото Instagram

Музыкант, актриса, ведущая и хореограф-постановщик сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина поздравила всех с Рождеством. В одной из социальных сетей Ириша разместила фотографию, на которой со своим мужем Алексеем Брынзаком застыла в страстном поцелуе.

"Счастливого Рождества! В эту магическую и священную ночь пусть все ваши мечты сбудутся!", – написала Ириша.

Ирина Блохина – дочь знаменитого футболиста и тренера Олега Блохина.

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Ирина Блохина, художественная гимнастика

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Сегодня|Спорт

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