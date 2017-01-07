Ириша Блохина страстным поцелуем поздравила всех с Рождеством (фото)
Хореограф-постановщик сборной Украины по художественной гимнастике пожелала исполнения желаний
Музыкант, актриса, ведущая и хореограф-постановщик сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина поздравила всех с Рождеством. В одной из социальных сетей Ириша разместила фотографию, на которой со своим мужем Алексеем Брынзаком застыла в страстном поцелуе.
"Счастливого Рождества! В эту магическую и священную ночь пусть все ваши мечты сбудутся!", – написала Ириша.
Ирина Блохина – дочь знаменитого футболиста и тренера Олега Блохина.
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