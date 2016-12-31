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Истерия и паника: украинцев третьи сутки держат в аэропорту ОАЭ http://www.segodnya.ua/img/article/7849/13_main.1483178760.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/13_tn.1483178760.jpg Украина У людей забрали паспорта, никуда не выпускают и не сажают на самолет

Истерия и паника: украинцев третьи сутки держат в аэропорту ОАЭ

Сегодня, 10:27

У людей забрали паспорта, никуда не выпускают и не сажают на самолет

Украинцев третьи сутки держат в аэропорту ОАЭ. Фото: facebook.com/maryna.lukianova
Украинцев третьи сутки держат в аэропорту ОАЭ. Фото: facebook.com/maryna.lukianova

Около ста украинских туристов в канун Нового года попали в неприятную ситуацию – застряли в аэропорту города Шарджа в ОАЭ. Некоторые их них проводят там уже третьи сутки. Об этом рассказала одна из пострадавших Марина Лукьянова.

"Пишу от имени ста покинутых украинских туристов! Меня спрашивали, почему я не верю в чудеса. Сегодня со мной произошло предновогоднее чудо. Надеюсь, оно не перерастет в новогоднее. Я и еще около 100 соотечественников в аэропорту города Шарджа. Здесь мы провели уже 6 часов. До этого 11 часов провели в аэропорту Коломбо", – пишет она.

Как отмечает девушка, всему виной авиакомпания Air Arabia, "которая обманом держит нас здесь". По ее словам, другие украинцы сидят в аэропорту уже третьи сутки.

"Выйти мы не можем из-за отсутствия визы. Билетов на другие рейсы нет. Наши паспорта забрали для оформления посадочных билетов, но пока не вернули. Официальная версия отмены рейсов – туман. Хотя мы прилетели из Коломбо, небо было чистым. Другие самолеты взлетают, но рейсы на Киев держат в неведении третьи сутки. Туроператор Join UP знал о проблеме, но выпихнул нас в аэропорт, чтобы не решать вопрос. Посольство говорит, что это проблемы авиакомпании и они помочь не могут. Люди в отчаянии", – заявила она.

Как рассказывает Лукьянова, среди туристов царит истерия и паника, а Wi-Fi в аэропорту отсутствует, есть только в зоне бизнес лаунжа.

Девушка призвала вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе помочь или подсказать, к кому обратиться.

"Казахстан отправляет самолеты за своими гражданами. Что делать украинцам?" – пишет она.
туризм, ОАЭ, туристы, Шарджа

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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