Историк назвал основные причины медленного развития Украины

Сегодня, 09:32

Грицак убежден, что размер и неоднородность страны не являются препятствиями на пути реформ 

Ярослав Грицак. Фото: Википедия
Ярослав Грицак. Фото: Википедия

Известный украинский историк и публицист Ярослав Грицак считает, что несмотря на ряд объективных причин, которые на протяжении последних 26 лет замедляли проведение в Украине кардинальных реформ, их больше нельзя использовать для оправдания плачевого состояния страны.

Такое мнение он выразил в своей колонке на "Новом времени".

Он перечислил ряд причин, которые могли помешать проведению успешных реформ.

По его словам, Украине могла помешать "ловушка богатства" – ведь чем беднее страна, тем больше показатели роста, когда страна начнет реформироваться.

Второй причиной могло стать то, что Украина слишком большая и разнообразная.

"Однако страна доказала свою жизнеспособность. И не один раз, а трижды. Она пережила кризисы в 1994-м и 2004-м, а также "русскую весну" в 2014 году. На радость нашим многим национально-демократическим идеологам Украина потеряла "русские" Крым и Донбасс, став в национальном отношении более однородной. Но и это не "помогает"", – отметил Грицак.

Он подчеркнул, что опыт Индии показывает, что размер и неоднородность страны не являются серьезными препятствиями на пути реформ.

Третья возможная причина – это наследие коммунизма. "Коммунизм сначала может обеспечивать высокие темпы индустриализации, но, в конечном счете, всюду оказывается тормозом", – добавил историк.

Последняя причина – чисто теоретическая: Украина вообще нереформоспособна. Но, как отметил Грицак, многие страны, которым удалось прорваться, сделали это с такими разными стартовыми условиями, очевидно: категории "нереформоспособность" просто не существует.

"В случае с Украиной история диктует как необходимость революций – без них нельзя преодолеть наследие прошлого в самые критические моменты, – так и неизбежность эволюции, без которой это наследие в принципе невозможно преодолеть.

Этот факт исправляет другой неизбежный эффект: прошлое все же отступает. Его больше нельзя использовать в качестве оправдания. И если независимая Украина действительно хочет вести себя соответственно возрасту, она не может больше кивать на плохую наследственность и несчастливое детство. Пора бы взять ответственность за себя в свои руки", – подытожил историк.
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