Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
История двух собак поразила украинцев: помощь вызвал машинист поезда, животные уже дома http://www.segodnya.ua/img/article/7835/4_main.1482836834.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/4_tn.1482836834.jpg Украина Пес не бросил раненую подругу в беде и два дня подряд защищал ее от врагов

История двух собак поразила украинцев: помощь вызвал машинист поезда, животные уже дома

Вчера, 13:01

Пес не бросил раненую подругу в беде и два дня подряд защищал ее от врагов

Пес два дня согревал на рельсах раненую подругу. Фото: facebook.com/den.podolchak
Пес два дня согревал на рельсах раненую подругу. Фото: facebook.com/den.podolchak

Украинцев поразила история настоящей преданности двух собак, которая произошла в Закарпатской области. На днях вблизи села Цегловка люди заметили псов, которые несколько дней лежат на железнодорожных путях. Оказалось, что одно из животных ранено, а другое не оставило сородича в беде. Два дня кобель согревал подругу, отгонял от нее врагов, прижимался к ней и вместе пригибался, когда над ними проезжал поезд. Когда о чудо-собаках написали в соцсетях волонтеры, их хозяев удалось найти. 

СПАСЕНИЕ. "Нам позвонил машинист пассажирского поезда "Ужгород — Чоп", который второй день наблюдал за парой собак и просил их спасти, — рассказал "Сегодня" волонтер Денис Малафеев. — Выяснилось, что сука не в состоянии передвигаться самостоятельно, а пес ее оберегает". По его словам, верность пса их поразила. "Услышав сигнал поезда, кобель подходил к подруге и ложился рядом с ней. Затем, оба животных опускали головы, прижав их к земле, и поезд проезжал. Только вдуматься, что он делал это двое суток подряд: грел ее и рисковал собой. Притом поезда на этом участке ходят довольно часто — каждые 30—40 минут", — добавил Малафеев. По его словам, просто забрать четвероногих с рельс им не удалось — пес вел себя агрессивно, защищая раненую собаку. "Мы боялись, что если дадим им снотворное, собаки потеряют ориентацию и не успеют пригнуть голову при движении поезда и погибнут. Но удалось усыпить их на время и быстро забрать с дороги", — пояснил Малафеев.

ХОЗЯЕВА И ЛЕЧЕНИЕ. Первым делом животных показали ветеринару. По словам медиков, раненая собака скоро должна поправиться, а кобель оказался почти здоровым, несмотря на то, что собаки несколько дней провели без еды и воды. "Сука очень ослабла. Точный диагноз врач еще не поставил. Вероятно, она ударилась о проезжающий поезд и не могла ходить из-за тяжелого ушиба. При обследовании она несколько минут смогла простоять на четырех лапах. Это значит, что перелома позвоночника нет и она будет ходить", — рассказали нам волонтеры. Когда же о трогательной истории двух псов из соцсетей узнала вся Украина, волонтерам позвонили хозяева собак. Вчера питомцев благополучно вернули домой. "Хозяева поделились, что эта пара смешанной породы кавказца и колли, которые славятся своей преданностью и храбростью. Девочку зовут Люси, а кобеля — Панда. Последние три года эта пара охраняла дом жителей села Цегловка. Но кто-то не закрыл калитку двора, и они убежали", — рассказал волонтер.

15697205_1203415936406516_7707205456893868670_n_1__

Фото: facebook.com/den.podolchak

Тосковала по другу

Случаи уникальной преданности животных бывали и раньше. Шесть лет назад страну тронула история носорога Тревоги, которая горевала по умершему другу — слону Бою. Носорог целый день сидела возле его клетки и выла от потери. Когда тело слона увезли, Тревога еще долго стояла возле пустого вольера и отказывалась от еды. Работникам зоопарка пришлось поставить в вольере слона пенек, чтобы Тревога терлась о него, как ранее об слона.
видео, поезд, собаки, волонтеры, машинист, пес

Вы сейчас просматриваете новость "История двух собак поразила украинцев: помощь вызвал машинист поезда, животные уже дома". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Пес двое суток прикрывал собой раненую подругу под колесами идущих поездов

26 Декабря, 18:28

Когда поезд приближался, собаки  прижимались к земле и ждали, когда минует опасность

Запад

Фото: theins.ru

Пассажирский поезд Ужгород – Киев убил мужчину

23 Декабря, 11:33

Погиб житель села Песочное Николаевского района 1969 года рождения

Харьков

От клыков пса больше всего пострадал ребенок. Фото: соцсети

В Харькове пес напал на ребенка и двух взрослых

21 Декабря, 12:08

Домашнее животное внезапно впало в агрессию

Харьков

В Харьковской области участились случаи бешенства. Фото: 911.kh.ua

В Харьковской области животные стали чаще болеть бешенством

19 Декабря, 12:54

В этом месяце от котов и лисиц пострадали 16 человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.