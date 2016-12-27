История двух собак поразила украинцев: помощь вызвал машинист поезда, животные уже дома

Украинцев поразила история настоящей преданности двух собак, которая произошла в Закарпатской области. На днях вблизи села Цегловка люди заметили псов, которые несколько дней лежат на железнодорожных путях. Оказалось, что одно из животных ранено, а другое не оставило сородича в беде. Два дня кобель согревал подругу, отгонял от нее врагов, прижимался к ней и вместе пригибался, когда над ними проезжал поезд. Когда о чудо-собаках написали в соцсетях волонтеры, их хозяев удалось найти.

СПАСЕНИЕ. "Нам позвонил машинист пассажирского поезда "Ужгород — Чоп", который второй день наблюдал за парой собак и просил их спасти, — рассказал "Сегодня" волонтер Денис Малафеев. — Выяснилось, что сука не в состоянии передвигаться самостоятельно, а пес ее оберегает". По его словам, верность пса их поразила. "Услышав сигнал поезда, кобель подходил к подруге и ложился рядом с ней. Затем, оба животных опускали головы, прижав их к земле, и поезд проезжал. Только вдуматься, что он делал это двое суток подряд: грел ее и рисковал собой. Притом поезда на этом участке ходят довольно часто — каждые 30—40 минут", — добавил Малафеев. По его словам, просто забрать четвероногих с рельс им не удалось — пес вел себя агрессивно, защищая раненую собаку. "Мы боялись, что если дадим им снотворное, собаки потеряют ориентацию и не успеют пригнуть голову при движении поезда и погибнут. Но удалось усыпить их на время и быстро забрать с дороги", — пояснил Малафеев.

ХОЗЯЕВА И ЛЕЧЕНИЕ. Первым делом животных показали ветеринару. По словам медиков, раненая собака скоро должна поправиться, а кобель оказался почти здоровым, несмотря на то, что собаки несколько дней провели без еды и воды. "Сука очень ослабла. Точный диагноз врач еще не поставил. Вероятно, она ударилась о проезжающий поезд и не могла ходить из-за тяжелого ушиба. При обследовании она несколько минут смогла простоять на четырех лапах. Это значит, что перелома позвоночника нет и она будет ходить", — рассказали нам волонтеры. Когда же о трогательной истории двух псов из соцсетей узнала вся Украина, волонтерам позвонили хозяева собак. Вчера питомцев благополучно вернули домой. "Хозяева поделились, что эта пара смешанной породы кавказца и колли, которые славятся своей преданностью и храбростью. Девочку зовут Люси, а кобеля — Панда. Последние три года эта пара охраняла дом жителей села Цегловка. Но кто-то не закрыл калитку двора, и они убежали", — рассказал волонтер.

Фото: facebook.com/den.podolchak

Тосковала по другу

Случаи уникальной преданности животных бывали и раньше. Шесть лет назад страну тронула история носорога Тревоги, которая горевала по умершему другу — слону Бою. Носорог целый день сидела возле его клетки и выла от потери. Когда тело слона увезли, Тревога еще долго стояла возле пустого вольера и отказывалась от еды. Работникам зоопарка пришлось поставить в вольере слона пенек, чтобы Тревога терлась о него, как ранее об слона.