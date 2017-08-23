Итоги дня: новости Украины и мира, цифры и факты

Снятие валютных ограничений для украинцев, деньги из госбюджета на школы и вооружение, спад в промышленности

ОБЩЕСТВО

28 раз за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины в зоне АТО, трое украинских военных были ранены, один получил боевую травму – сообщили в Минобороны.

200 тысяч украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС, сообщила Госпогранслужба. Около 76 тыс. человек использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска.

1 млрд грн закладывает в бюджет на 2018 год Кабинет министров на реформирование системы начального образования. В том числе, на эти средства планируется на 25% увеличить зарплаты учителей.

Уменьшился на 15% в июле в годовом выражении средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство и составил 145,9 грн. – сообщил Госстат.

Увеличилось на 60,6% в годовом выражении или на 2,23 млн количество домохозяйств, которым назначены субсидии по состоянию на сегодняшний день. Всего субсидии получают 5 млн 917,6 тыс. домохозяйств.

Ограничение 250 тыс. грн в эквиваленте было до сегодняшнего дня установлено для физлиц при получении наличных в иностранной валюте или банковских металлов с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы. С 24 августа все ограничения для таких операций сняты Нацбанком.

1,4 млрд грн из государственного бюджета в 2017 году будет выделено на строительство патронного завода, напомнил президент Украины Петр Порошенко

ЭКОНОМИКА

22,8 тыс. кв.м по итогам 2017 года составит новое предложение качественных торговых площадей в регионах Украины, сообщила международная консалтинговая компания CBRE.

Снизилось на 2,6% промышленное производство в Украине в июле по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июне рост составлял 3,8%, в мае – 1,2%, сообщил Госстат. Наибольший спад отмечен в в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 9,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 10,2%, тогда как перерабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 2,5%. В целом за семь месяцев промпроизводство упало на 0,7% в годовом выражении.

Сократилось на 18,9% в январе-июле в годовом выражении официальное производство водки с содержанием спирта менее 45,4%, производство коньяка и бренди сократилось на 19,4%, сообщил Госстат. При этом производство ликеров и других спиртных напитков выросло на 11%.

Вырос на 8% в январе-июле в годовом выражении оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах). При этом оборот в июле 2017 года по сравнению с июнем увеличился на 6,7%.

Сократились на 4,8% до 589,5 тыс. т запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 16 по 22 августа, сообщили в Минэнерго. При этом запасы угля газовых марок сократились на 4,4% – до 1,105 млн т. Профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион ранее заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 млн т антрацита и 2-2,2 млн т угля газовых марок.

МИР

Заработал $63,2 млрд Государственный пенсионный фонд (суверенный инвестфонд) Норвегии за первое полугодие 2017 года. Это рекордный результат полугодия за всю 20-летнюю историю этого инвестфонда, Объем активов под управлением фонда впервые превысил $1 трлн, составив на 30 июня $1,017 трлн. Это означает, что на каждого гражданина Норвегии сейчас приходится по $191 тыс. Государственные вливания в этот фонд начали производиться в 1996 г. за счет нефтяных доходов, чтобы обезопасить зависящую от цен на энергоносители норвежскую экономику от наиболее резких потрясений, а также обеспечить стабильность жизни будущим поколениям норвежцев.

1,2 тыс. евро за 1 кв. м в год таковы средние арендные ставки на премиальные офисы и торговые центры за минувшие 12 месяцев в Лондоне (в районе Вест-Энд) – это самый высокий показатель в Европе, по данным международной консалтинговой компании Knight Frank. Далее идут Париж (772 евро), Цюрих (732), Женева (686) и Москва (684).

$720 млн заработали суммарно 20 самых высокооплачиваемых актеров в период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года, подсчитал американский журнал Forbes. На первом месте Марк Уолберг ($68 млн), на втором – Дуэйн Джонсон ($65 млн), на третьем – Вин Дизель ($54,5 млн). Также в первую десятку рейтинга вошли Адам Сэндлер ($50,5 млн), Джеки Чан ($49 млн), Роберт Дауни-младший ($48 млн), Том Круз ($43 млн), Шах Рукх Кхан ($38 млн), Салман Кхан ($37 млн) и Акшай Кумар ($35,5 млн).