Итоги недели: падение гривни и повышение цен на спирт

Общество

преодолел отметку в 29 грн/1 долл.



курс нацвалюты на наличном рынке в пятницу, 13 января. В Нацбанке снижение курса гривни связывают с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур – основного источника валюты в осенние месяцы.

на 10,6%

повысило с января цены на спирт государственное предприятие "Укрспирт", а с марта повысит их еще на 8%. По данным компании, последний раз цены на спирт повышались в апреле прошлого года (на 17-18%). После этого произошло подорожание сырья – на 14%, топлива и электроэнергии – на 24%.

100 млн грн

добилось возвращения в 2016 г. государственным компаниям Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), также предотвращено хищение около 0,5 млрд грн.

113 млн 753,5 тыс. грн

получит из госбюджета в 2017 г. для финансирования уставной деятельности "Народный фронт", "Блок Порошенко" – 112 млн 103,6 тыс. грн, "Самопомощь" – 56 млн 394,56 тыс. грн, "Оппозиционный блок" – 48 млн 467,7 тыс. грн., РПЛ – 38 млн 257,9 тыс. грн, "Батькивщина" – 29 млн 182,2 тыс. грн. Согласно закону, средства на эти цели распределяет Национальное агентство по предупреждению коррупции.

больше на 2,48 млрд долларов

в 2016 году население продало наличной валюты, чем купило – сообщил НБУ. Через банки продало 3,223 млрд долларов, а куплено 747 млн. В 2015 г. население продало банкам наличной валюты на 1,548 млрд долларов больше, чем купило.

57 млрд грн

составили остатки средств на счетах местных бюджетов к концу 2016 г., что на 21,9 млрд грн, или на 62%, превышает показатели на конец 2015 г., подсчитали в Минфине.

Фото: Минфин



увеличились на 46,6%

до 2085 единиц за 2016 г. продажи в Украине новых грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 т, сообщил AUTO-Consulting. Лидером стал российский ГАЗ, увеличив реализацию в 2,3 раза – до 349 ед. Грузовиков КрАЗ продано только 57 штук – на 32% меньше, чем годом ранее.

уменьшились на 22,2%

запасы природного газа в подземных хранилищах с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона и по 8 января – до 11 млрд 459,56 млн куб. м. Этот объем меньше, чем в 2016 г. на эту же дату, но больше, чем в 2015 г. По расчетам НАК "Нафтогаз Украины", на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м, а неизвлекаемый объем газа составляет 5-6 млрд куб. м.

на 6% меньше

чем годом ранее Украина экспортировала в 2016 г. кондитерских изделий – 219,5 тыс. т, об этом сообщила ГФС. В денежном выражении экспорт снизился на 10,5%, до 350,2 млн долларов. Импорт кондизделий в Украину в 2016 г. сократился на 5,5%, до 34,4 тыс. т, но в денежном выражении он вырос на 2,3%, до 122,9 млн долларов.

1,5 млн биометрических паспортов

для выезда украинцев за границу оформила Государственная миграционная служба в 2016 г. Кроме того, в 2016 г. гражданам Украины оформили около 278 тыс. карт удостоверения личности нового образца (ID-карт).

2 млн грн денежного вознаграждения

получил за минувший год новый состав совета НБУ. При этом совет был сформирован только в конце октября. Глава совета Богдан Данилишин получил 349,661 тыс. грн. Члены совета получили по 312,855 тыс. грн. Деньги эти выплачивает Нацбанк. Методика определения вознаграждения членов совета НБУ была принята его собственным решением, но до сих пор не опубликована.

Экономика

в 1,7 раза меньше

в годовом измерении Украина в 2016 г. экспортировала яиц в денежном выражении – на 45,49 млн долларов, сообщила ГФС. В натуральном выражении экспорт сократился на 14,5%. Экспорт сухих и жидких яичных продуктов вырос на 7,8%, в денежном выражении сократился в 1,6 раза, до 29,87 млн долларов.

23,07 млн тонн

зерновых Украина экспортировала с начала 2016/2017 маркетингового года по состоянию на 6 января, сообщило Минагрополитики. В прошлом маркетинговом году экспортировано 39,49 млн т зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне. По прогнозам министерства, экспорт зерна текущем сезоне (до июля) может составить около 40 млн т.

Фото: Inshe.tv

больше на 31,6%

в годовом измерении импортировано в Украину бананов – 191,98 млн т. В денежном выражении импорт вырос на 7,7% – до 133,15 млн долларов. Основные поставки осуществлялись из Эквадора.

в 2,7 раза больше

в годовом измерении в 2016 г. поставлено на экспорт яблок, груш и айвы, – 14,45 тыс. т. В денежном выражении экспорт возрос в 2,8 раза – до 3,145 млн долларов. Но импортировано этой же продукции 28,85 тыс. т, что на 50,8% меньше, чем в 2015 г., в денежном выражении импорт сократился на 49,4% – до 12,1 млн долларов.

сократился в 8,5 раз

до 3,2 тыс. т объем экспорта свинины из Украины в 2016 г. Импорт свинины сократился на 24,3% – до 2,8 тыс. т.

сократилось на 1,8%

производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в 2016 г. в годовом измерении – до 154,8 млрд кВт*ч, сообщили в Минэнерго.

сократилось на 0,8%

потребление электроэнергии в Украине в 2016 г. с учетом технологических потерь в сетях – до 149,3 млрд кВт*ч. Без учета потерь потребление уменьшилось на 0,9% – до 117,7 млрд кВт*ч. Наибольший рост потребления (что может говорить об оживлении деловой активности) продемонстрировали пищевая и перерабатывающая промышленности (3,6%), строительных материалов (6,6%), строительная (7,9%) и сельхозпредприятия (5,2%).

16,3%

составила доля государственного сектора в экономике Украины в январе-сентябре 2016 г., практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – подсчитали в Минэкономики. Доля государства в активах страны составляет 27,4%, госсектор экономики генерирует 14,6% общего чистого дохода.

Мир

сократились на 320 млрд долларов

валютные резервы Китая в 2016 г. из-за усилий Народного банка Китая по стабилизации курса юаня, однако их объемы по-прежнему превышают 3 трлн долларов. Рекордного объема они достигли в июне 2014 г. – 4 трлн, минимум был зафиксирован в декабре 1980 г. – 2,26 млрд.

замедлились до 6,9%

по итогам 2015 г. темпы роста ВВП Китая, что стало худшим показателем за последние 25 лет. На 2016 г. правительство установило планку роста в интервале от 6,5% до 7%, ожидается, что рост составит 6,7%.

Фото: bigmir.net

выросло на 7 штук

до 665 единиц за первую рабочую неделю года число нефтегазовых буровых установок в США. Это сообщение сразу привело к снижению биржевых цен на нефть на 0,46-0,52%.

на 25,1 млрд долларов

совершено первичных размещений акций (126 компаний) на Гонконгской фондовой бирже HkEx в 2016 г. – она сохранила за собой звание мирового лидера по этому показателю. При этом число сделок сократилось на 8,7%, а сумма привлеченных денежных средств уменьшилась на 26% и была минимальной за восемь лет. На втором месте по стоимости IPO оказалась Шанхайская фондовая биржа ($16 млрд), на третьем – Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE, $11,87 млрд).

повысят на 3-7%

капиталовложения ведущие компании нефтедобывающего сектора в 2017 г. Несмотря на рост, сумма будет на 40% ниже инвестиций в 2014 г. Однако эксперты считают, что нефтедобывающая сфера прошла стадию выживания, приспособившись к низким ценам, и теперь задумывается о возобновлении роста.

550 тыс. тонн

в Тунисе собран рекордный урожай апельсинов, но есть опасность, что значительную часть фруктов придется уничтожить, т.к. на них пока нет покупателей. За последние пять лет потолок урожая составлял 400 тыс. т.