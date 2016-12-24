Итоги недели: ПриватБанк и бюджет Украины 2017

Больше половины украинцев сейчас чувствуют себя счастливыми, но их потребительские настроения ухудшаются; власть выделила дополнительные средства на льготы и субсидии, а промышленность немного ускорилась

Общество

54% жителей Украины

чувствуют себя счастливыми или скорее счастливыми – об этом говорят результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в начале декабря. 25% опрошенных чувствовали себя частично счастливыми, а 19% – несчастными или скорее несчастливыми.

снизился на 4,1 п.

индекс потребительских настроений в ноябре по сравнению с октябрем, до 47,4 пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое ежемесячно проводит GfK Ukraine. Как отмечается, уменьшились почти все составляющие индекса, особенно сильно изменились настроения украинцев относительно текущего материального положения и девальвационные ожидания.

около 20 парламентариев

оставались в зале, когда заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид 23 декабря закрыла последнее пленарное заседание в этом году. Следующее такое заседание состоится 17 января.

только 6 решений и 2 заключения

вынес Конституционный суд на протяжении 11 месяцев текущего года, якобы, потому, что работает не в полном составе – в состав суда сейчас входит 15 судей из 18 по штату.

около 8 млрд грн

удалось сэкономить в 2016 г. благодаря системе государственных электронных закупок ProZorro, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

2,94 млн грн

выделил Кабинет министров на уплату взносов в международные организации Договора об Антарктике, уменьшив на эту сумму расходы Минобразования по одной из научных программ. Это решение даст возможность погасить задолженность по уплате взносов и сохранить Украине статус консультативной стороны Договора об Антарктике.

32,9 млн грн

Государственного фонда регионального развития распределил Кабмин на реализацию девяти проектов в регионах. Эти средства высвободились по результатам проведенных тендерных процедур и после анализа фактически выполненных работ по проектам регионального развития в 11 областях.

около 6,8 млрд грн

перераспределила Верховная Рада в госбюджете 2016 г. на увеличение объема субвенций местным бюджетам для предоставления льгот и жилищных субсидий. Эти средства появились в результате перевыполнение по отдельным источникам доходов общего фонда госбюджета и за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда".

увеличился на 3,7%

товарооборот розничной торговли в январе-ноябре в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., сообщил Госстат. За прошлый год этот показатель упал на 21%.

вырастет на 17%

объем украинского рынка персональных компьютеров и планшетов по итогам 2016 г. в годовом измерении и составит 1,8 млн устройств, прогнозирует исследовательская компания IDC. Таким образом, рынок взял курс на восстановление после двух лет падения (на 52% в 2014 г. и 33% в 2015 г.).

вырос до 80 евро

размер суточных выплат в заграничных командировках. До принятия нового закона эта сумма составляла до 40 евро в сутки в зависимости от минимальной зарплаты.

6,7 млн семей

получали субсидии на оплату услуг ЖКХ по состоянию на 21 декабря, а подали заявления на их получение 7,1 млн, сообщил министр соцполитики Андрей Рев.

10 млрд грн

выделил Кабмин для обеспечения выплат январских пенсий в декабре тем пенсионерам, которые традиционно получают выплаты в начале месяца.

Экономика

вырос на 2%

в годовом измерении реальный ВВП в третьем квартале, что на 0,2 процентных пункта превышает ранее сделанные оперативные оценки, сообщает Госстат.

снижает на 2,9%

"Нафтогаз Украины" с 1 января минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей, максимальные цены будут снижены на 2,4% от уровня декабрьских.

выросло на 2,3%

промышленное производство в ноябре в годовом измерении, по сравнению с 1,6% в октябре, 2,2% – в сентябре и 1,5% – в августе. В целом за 11 месяцев года рост в промышленности ускорился до 2,1% с 1,9% по итогам 10 месяцев и 2%, на которых он держался по итогам восьми и девяти месяцев.

на сумму до 116,8 млрд грн

Министерство финансов в рамках национализации Приватбанка выпустит облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых.

Фото: А. Яремчук

за 1 грн

Министерство финансов приобрело акции ПАО КБ "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов физлиц.

вырос на 0,9%

валовой внешний долг Украины в третьем квартале, до 116,0 млрд долларов. По сравнению с началом текущего года он сократился на 2,2%, с 118,7 млрд долларов.

на 3,1%

Украина по в ноябре нарастила производство стали в годовом измерении, сохранив 11 место в рейтинге 66 стран – основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel). Этот рост по величине оказался равным среднему показателю для всей группы 66.

11,4 млрд долларов

составил за девять месяцев экспорта товаров и услуг в Европейский Союз, против 6,5 млрд долларов в первом полугодии. Доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составила 35,7%, а России – 14,9%. Таковы данные Министерства экономического развития и торговли.

подешевеет на 10%

с 1 января электроэнергия в Украине, а с 1 апреля – еще на 5,8%, так решила НКРЭКУ.

Мир

74% россиян

считают, что президент Путин "искренне хочет добиться повышения благосостояния населения". При этом 24% уверены в том, что у него получится, а 48% опасаются, что ему помешает бюрократия и отсутствие хорошей команды, таковы данные опроса "Левада-центра". 23% сомневаются в желании главы государства исполнить свои обещания (в 2012 г. сомневающихся было 31%). 28% доверяют Путину, потому что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны", 39% считают, что он сможет справиться с проблемами и в будущем.

Фото: Президент России

2,4 трлн долларов

держат американские компании за пределами США, сообщила французская газета Les Echos. По ее информации, основной экспортер наличныхи – корпорация Apple (230 млрд долларов), а всего на пять крупнейших компаний в области высоких технологий приходится 560 млрд долларов.

$1 млрд

инвестирует японская корпорация SoftBank в стартап OneWeb, ее доля составит 40%. Цель проекта – обеспечить доступ к интернету по всей Земле, включая малонаселенные регионы. В него уже инвестировали Airbus, Coca-Cola и Virgin Group. К началу 2020-х годов OneWeb планирует изготовить и запустить 640 спутников.

на 395 тыс. т

мировые поставки алюминия превысят спрос в 2017 г. после дефицита на уровне 74 тыс. т по итогам текущего года, прогнозирует японская Marubeni Corp. В компании полагают, что в первом полугодии следующего года минимальная цена алюминия будет составлять 1550 долларов за тонну и максимальная – 1850, во втором полугодии – соответственно 1600 и 1900 за тонну.

43,6 млрд долларов

такой рекордный оборонный бюджет на 2017 финансовый год, который начнется 1 апреля, одобрило правительство Японии. Главная причина роста – территориальные споры с Китаем и угрозы со стороны КНДР. Эксперты отмечают, что резкое повышение бюджетных расходов на фоне экономических сложностей и стремительного старения населения может привести к повышению внешнего долга страны.